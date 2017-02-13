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Lider Chelsea takıldı: 1-1

— 13 Şubat 2017

 

Pedro, Chelsea’nın beraberlik sayısını attı.

Premier Lig lideri  Chelsea, 25. hafta mücadelesinde Burnley ile berabere kaldı.
En yakın takipçisi  Tottenham Hotspur‘un 9 puan önünde haftaya lider giren  Chelsea, 7. dakikada  Pedro‘nun attığı golle Burnley deplasmanında 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin 24. dakikada Bradley ile eşitliği sağladığı karşılaşmada başka gol olmadı ve iki ekip puanları paylaştı.

Bu arada ligde en son 22 Ocak’ta Hull City ağlarını havalandıran İspanyol golcü  Diego Costa, 90 dakika sahada kaldığı Burnley karşısında isabetli şut üretemedi.
Londra ekibi bu beraberliğin ardından puanını 60’a yükseltirken, Burnley ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor.

Günün diğer maçında, düşme hattının bir puan üstünde bulunan son şampiyon Leicester City, deplasmanda  Swansea City‘e 2-0 yenilerek puan kayıplarını sürdürdü.  Swansea City‘nin gollerini 36. dakikada Mawson ve 45. dakikada Olsson kaydetti. (aa)

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