Seçmen kaydını son güne bırakmayın

Referandumda oy kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu Cumaya kadar en yakın konsolosluğa giderek seçmen kayıtlarını yaptırmaları tavsiye ediliyor.

Türkiye’de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş başta olmak üzere Anayasa’da yapılan değişiklikler Nisan ayında halk oylamasına sunulacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 18 Şubat Cumartesi günü açıklayacağı yurt dışı seçmen listesinde yer almak isteyen vatandaşların ise adres kayıtlarını 17 Şubat Cumaya kadar Londra veya Edinburgh Başkonsolosluklarına giderek veya gerekli belgeleri posta ile göndererek yaptırmaları tavsiye ediliyor.

Nisan ayının 16’ncı gününde tüm Türkiye’de gerçekleşecek Anayasa değişikliği referandumu kapsamında Birleşik Krallık’ta da vatandaşlar oy kullanacak.

Henüz hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı açıklanmayan referandum için YSK Başkanı Sadi Güven’in seçim takvimini 16 Şubat’tan önce açıklaması bekleniyor.

Edindiğimiz bilgilere göre 18 Şubat Cumartesi günü YSK tarafından adı seçmen listesinde yer almayan vatandaşların itiraz etme süreci başlayacak ve sürecin sonucuna bağlı olarak vatandaşların oy kullanma hakkı elde edip edemedikleri açıklanacak.

Birleşik Krallık sınırları içerisinde Türkiye’nin Londra ve Edinburgh Başkonsoloslukları tarafından duyurulacak oy kullanma yerleri ve saatlerinin 1 Kasım 2015’te gerçekleşen Milletvekili seçimlerinde olduğu gibi Türkiye’deki seçim tarihinden 1 hafta önce ve 4 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Tahminlere göre 6 Nisan Perşembe günü başlayacak oy kullanma süresi 9 Nisan Pazar günü sona erecek.

Yine son seçimde olduğu gibi vatandaşların Perşembe ve Cuma günü saat 10.00 ile 19.00 arası, Cumartesi ve Pazar günlerinde ise saat 09.00 ile 21.00 arasında oy kullanmaları bekleniyor.

Başkanlık sitemi oylaması olarak bilenen Anayasa değişikliği referandumunun Londra’da Olympia Sergi ve Konferans Merkezinde kurulacak sandıklarda oylanması beklenirken, Edinburgh’da ise son seçimlerde olduğu gibi Başkonsolosluk içinde kurulacak sandıklarda oylanması bekleniyor.

SEÇMEN KAYDIMI NASIL YAPACAĞIM?

Referandumda oy kullanmak istiyorsanız öncelikle yurt dışı seçmen kaydınızın olup olmadığını sorgulamalısınız.

Bu sorgulama için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp internet adresinine girip gerekli bilgileri doldurunuz.

T.C. Nüfus Cüzdanı sahibi ve yeni üretilen T.C. Kimlik Kartı sahibiyseniz ilgili kutucuğu işaretleyerek gerekli alanları doldurunuz ve “Sorgula” düğmesine tıklayınız.

Eğer YSK sisteminde kaydınız varsa aşağıdaki gibi hangi başkonsolosluğa kayıtlı olduğunuz ortaya çıkacaktır.

Böylece kayıtlı olduğunuz dış temsilciliğin açıkladığı seçim tarihlerinde, belirlenen seçim yerine giderek oyunuzu kullanabilirsiniz.

Eğer seçmen kaydınız yoksa www.turkishconsulate.org.uk/tr/trforms/adresbeyanformu.pdf adresinden indirebileceğiniz “Yurt dışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B”yi önlü/arkalı basıp, eksiksiz doldurduktan sonra nüfus cüzdanınızın önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla oyunuzu kullanmak istediğiniz başkonsolosluğa posta ile gönderebilir veya randevu almaya gerek duymadan başkonsolosluğa giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz.

Adres beyanınızı Birleşik Krallık’a taşındıktan sonra 20 iş günü içerisinde herhangi bir başkonsolosluğa adres kaydı yapmadıysanız 9,5 pound ceza ödedikten sonra kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Adres beyanı gecikmesinden doğan cezayı şahsen müracaatlarınızda nakit olarak ödeyebileceğiniz gibi posta çeki ile de ödeyebilirsiniz.

Bunun için Başkonsolosluk adına düzenlenmiş 9,5 pound tutarında posta çekini (Payable to “Turkish Consulate General”), adres beyan formu ve nüfus cüzdanı fotokopinizle birlikte göndermeniz gerekmektedir.

Ayrıca alt kısmını da dolduracağınız adres beyan formunuzun ve ödeme makbuzunuzun size iade edilebilmesi için taahhütlü (“registered”) ödenmiş (“pre-paid”) bir zarf göndermeniz gerekiyor.

Üzerinde gönderici adı yazılı olmayan postaların başkonsolosluklar tarafından kabul edilmediklerini de belirtmekte fayda var.