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Süs balığı Bob, ameliyatla hayata döndü

— 13 Şubat 2017

İngiltere‘de yaşayan evli ve bir çocuklu bir aile 20 yıldır besledikleri süs balıkları Bob’un üzerinde çıkan yumruyu fark edip veterinere götürdü. Tümör taşıdığı fark edilen balık Bob ameliyat oldu.

Adı açıklanmayan aile 20 yaşındaki balık Bob’da bir yumru fark edince onu Norfolk’a bağlı North Walsham’daki Toll Barn Veterinary Centre’daki ünlü veteriner Faye Bethell’e götürdüler.

Doktor Bethell, ölmek üzere olan balık Bob’u ameliyat ederek yaşama döndürdü. Ameliyat 30 dakika sürdü. Dotor Bethell küçük balıktaki tümörü çıkarmayı başardı.

Ameliyat 300 sterline mal olurken balık Bob sağlığına kavuştu.Mikro cerrahi uygulayan veteriner Faye Bethell, “Her şey çok küçüktü bu yüzden ameliyat bizim için oldukça karmaşıktı” dedi. (hürriyet)

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