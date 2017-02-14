Londra Gazete
Son haberler
14 Şubat 2017 - Başkonsolosluktan son dakika referandum açıklaması
13 Şubat 2017 - Seçmen kaydı için son gün yarın
12 Şubat 2017 - “Kendi kazdığımız kuyuya düştük”
11 Şubat 2017 - Türkmenistan seçimleri
11 Şubat 2017 - Manchester’da Cemevi açıldı
Home / İngiltere ve Londra / AB Komisyonu İngiltere’de ekonomik büyümenin yavaşlamasını bekliyor

AB Komisyonu İngiltere’de ekonomik büyümenin yavaşlamasını bekliyor

— 14 Şubat 2017

 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere ekonomisinin önümüzdeki yıllarda yavaşlamasının beklendiğini açıkladı.

AB Komisyonu’nun “Avrupa Ekonomi Tahminleri” raporunda geçen yılın sonunda yüzde 2 oranında büyüme kaydeden İngiltere ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 1,5 gelecek yıl ise yüzde 1,2 oranında büyümesinin beklendiği ifade edildi.
Raporda, İngiltere‘nin ekonomik büyümesindeki yavaşlamanın ana nedeni olarak ülkenin AB‘den ayrılma (Brexit) kararının yarattığı belirsizlik gösterildi.
Avro Bölgesi’nde ise ekonomik büyümenin bu yılın sonunda yüzde 1,6, gelecek yıl ise yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Bu ay başında Londra merkezli Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) İngiltere ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 1,7, gelecek yılın sonunda ise yüzde 1,9 oranında büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise AB referandumunun ardından 2017 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,8 olarak belirlemiş, kasım ayında yüzde 1,4 seviyesine revize etmişti. Banka en son bu ay başında 2017 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,0 seviyesine revize etmişti.
İngiltere Merkez Bankası 2018 yılında İngiltere ekonomisinin yüzde 1,6, 2019 yılında ise yüzde 1,7 seviyesinde büyümesini bekliyor. (aa)

Haber Okunma Sayısı: 204
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 832

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close