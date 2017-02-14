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AB’de İngiltere’nin birliği böleceği endişesi

— 14 Şubat 2017

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB‘den ayrılma kararı alan İngiltere‘nin birliği bölebileceği yönündeki sözlerinin uyarı olduğunu söyledi.

Juncker, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakanı Christian Kern ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. AB Komisyonu Başkanı, hafta sonu verdiği bir demeçte, AB‘den ayrılma kararı alan İngiltere‘nin birliği bölebileceği yönündeki sözlerine ilişkin bir soru üzerine şöyle konuştu:

“Söylemek istediğim şey şuydu: (AB’den çıkış) Müzakereler öncesi ve sırasında durum, İngiltere hükümetinin, İngiltere‘ye belli avantajlar sağlamak isteyebilecek belli üye devletler, belli ekonomik bölgeler ve belli sektörleri buna mecbur bırakma girişiminde bulunabileceği ya da bunu isteyebileceği bir noktaya gelebilir. Bu nedenle belli ülkelerin kimyasal, telekomünikasyon ya da diğer sektörleriyle ilgili özel tartışmaya girmemek bizim yararımıza. Sözlerim, durumun mahiyeti açısından bir uyarıydı.”

DEĞİŞİK SÖZLER VEREBİLİRLER

Juncker, Radyo Deutschlandfunk’a yaptığı açıklamada, “27 üye ülke bilmiyor ama İngilizler bunu (Brexit) nasıl ele alacaklarını çok iyi biliyor. A ülkesine bunu, B ülkesine şunu ve C ülkesine başka bir şeyin sözünü verebilirler. Oyunun sonu ise birleşik bir Avrupa cephesi bulunmaması olur. Macarlar ve Polonyalılar ile Almanlar ve Fransızlar tamamen aynı şeyi mi istiyor? Bunda ciddi şüphelerim var.” demişti.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt da geçen hafta yaptığı açıklamada, AB‘nin reform yapmaması durumunda “yok olma” tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.

Geçen sene yapılan referandumla AB‘den ayrılma kararı alan İngiltere‘nin süreci gelecek ay başlatması bekleniyor. AB‘den çıkış müzakerelerinin iki yıl kadar süreceği öngörülüyor. (aa)

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