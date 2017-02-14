AB’deki İngiliz vatandaşlarını zor günler bekliyor’

Guardian gazetesi, basına sızan bir belgeye dayanarak, Avrupa Birliği’nde yaşayan 1.2 milyon İngiliz vatandaşının Brexit nedeniyle zorda kalabileceğini yazıyor. Bunun nedeni ise belgeye göre İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB vatandaşlarına yönelik tutumu.

Avrupa Parlamentosu’nun Hukuk İşleri Komitesi tarafından hazırlanan belgeye göre üye ülkeler 2019’dan sonra kendi ülkelerindeki İngiliz vatandaşlarına ülkede kalma izni verip vermeyeceklerine kendileri karar verecek. Ancak belge şöyle devam ediyor:

“İngilizlerle evli olsalar ya da İngiltere’de doğsalar bile yabancıların vatandaşlık ya da daimi ikametgâh almasının zorlaşacağı düşünülecek olursa, üye ülkelerin bu meseleye nasıl yaklaşacaklarının rengi belli olabilir.”

İngiltere hükümeti, ülke Birlik’ten ayrıldıktan sonra AB vatandaşlarının ülkede kalmaya devam edebileceğine ilişkin taahhüt vermekten kaçınıyor. (bbctürkçe)