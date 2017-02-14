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Akıncı: Enosis, Kıbrıs’a büyük acılar yaşattı, kabul edilemez

— 14 Şubat 2017

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yurt dışında bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Eide’den, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Meclis kararını imzalamaması için girişimde bulunmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı telefon görüşmesinde Eide’ye, Rum Meclisi’nin aldığı Enosis referandumunun yıldönümünün okullarda kutlanması kararının sürdürülen müzakerelerle ulaşılmasına çalışılan federal çözüm hedefine ters olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Rum gençlere Kıbrıs’a büyük acılar yaşatan “Enosis”in bu çağda halâ kutsanacak bir şeymiş gibi anlatılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Eide ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rum meclis kararının Anastasiadis tarafından imzalanmaması için girişimde bulunmasını ve inisiyatif almasını talep etti. (HaberKıbrıs)

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