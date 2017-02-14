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Akıncı’ya yanıt: 20 Temmuz’u iptal et

— 14 Şubat 2017

Anastadiadis Akıncı’ya hitaben “Enosis kutlaması için o kadar hassasiyet gösteriyorsan  20 Temmuz kutlamalarını iptal et” dedi.

Anastasiadis “Bir kutlama kararı var diye çözüm çabalarımız yok sayılamaz” diye konuştu.

Anastasiadis’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“İşgalin sona ermesi ve vatanımızın birleşmesi hedefimiz olmaya devam ediyor”
“Cenevre Zirvesi’nin devamı 4 özgürlüğe bağlı olursa sorumlu Türkiye olacak”
“Kıbrıs Rum tarafı çözümden uzaklaştığımız düşüncesini paylaşmıyor”
“Enosis kutlaması için o kadar hassasiyet gösteriyorsan işgal kutlamalarını iptal et”
“Bir kutlama kararıyla Rum liderliğinin çözüm istenci sorgulanamaz” (Haber Kıbrıs)

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