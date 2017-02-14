Akıncı’ya yanıt: 20 Temmuz’u iptal et
— 14 Şubat 2017
Anastadiadis Akıncı’ya hitaben “Enosis kutlaması için o kadar hassasiyet gösteriyorsan 20 Temmuz kutlamalarını iptal et” dedi.
Anastasiadis “Bir kutlama kararı var diye çözüm çabalarımız yok sayılamaz” diye konuştu.
Anastasiadis’in açıklamalarından satır başları şöyle:
“İşgalin sona ermesi ve vatanımızın birleşmesi hedefimiz olmaya devam ediyor”
“Cenevre Zirvesi’nin devamı 4 özgürlüğe bağlı olursa sorumlu Türkiye olacak”
“Kıbrıs Rum tarafı çözümden uzaklaştığımız düşüncesini paylaşmıyor”
“Enosis kutlaması için o kadar hassasiyet gösteriyorsan işgal kutlamalarını iptal et”
“Bir kutlama kararıyla Rum liderliğinin çözüm istenci sorgulanamaz” (Haber Kıbrıs)
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