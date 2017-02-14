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Başkonsolosluktan son dakika referandum açıklaması

— 14 Şubat 2017

Anayasa değişikliği için Nisan ayında yapılacak referandumda oy kullanmak isteyen vatandaşların yarın 13.00’e kadar adres kaydı yaptırmaları gerekiyor.

Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğundan saat 16,17’de yapılan son resmi açıklamaya göre referandumda oy kullanmak isteyen vatandaşların 15 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’e kadar gerekli evraklar ile kayıt olması gerektiği duyruldu.

Duyurunun ilgili kısmı şöyle:

“Yurtdışı Seçmen Kütüğü, Yüksek Seçim Kurulu’nca 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 08:00’de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Bu aşamada, vatandaşlarımızın anılan adresten yurtdışı seçmen listesinde kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve kayıtlarının bulunmaması halinde seçmen kütüğünde yer alabilmelerini teminen 15 Şubat 2017 günü 13:00’e kadar mutlaka adres beyanlarını yaptırmaları gerekmektedir.”

Adres kaydınızı nasıl yapacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

ayınız.

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