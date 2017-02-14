Dumlupınar’a tek gol yetti: 1-0

AB’deki İngiliz vatandaşlarını zor günler bekliyor’— 14 Şubat 2017
Guardian gazetesi, basına sızan bir belgeye dayanarak, Avrupa Birliği’nde yaşayan 1.2 milyon İngiliz vatandaşının Brexit nedeniyle zorda kalabileceğini yazıyor.
Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ
Birinci Küme’de play-off hesapları yapan iki takımın mücadelesinde sevinen Dumlupınar oldu.
Wadham Lodge sahasının oldukça ağır zemininde oynanan karşılaşmada iki takımın futbolcularının mücadelesi üst düzeydeydi. Dumlupınar’ın, rakibine oranla biraz daha üstün gözüktüğü karşılaşmada Esenler de zaman zaman oyunu rakip kaleye yıktı.
Karşılaşmanın bitimine iki dakika kala Dumlupınar frikik atışı kazandı. Atışı kullanan Hüseyin İsa mükemmel bir vuruşla topu ağlara yolladı ve Dumlupınar sahadan 1-0 galip ayrılarak play-off yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
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