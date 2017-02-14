Dumlupınar’a tek gol yetti: 1-0

Anayasa değişikliği için Nisan ayında yapılacak referandumda oy kullanmak isteyen vatandaşların yarın 13.00’e kadar adres kaydı yaptırmaları gerekiyor. Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğundan saat 16,17’de yapılan son resmi açıklamaya göre referandumda oy kullanmak isteyen vatandaşların 15 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’e kadar gerekli evraklar ile kayıt olması gerektiği duyruldu. Duyurunun ilgili kısmı şöyle: “Yurtdışı Seçmen Kütüğü, Yüksek…