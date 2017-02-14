Londra Gazete
Son haberler
13 Şubat 2017 - Seçmen kaydını son güne bırakmayın
12 Şubat 2017 - “Kendi kazdığımız kuyuya düştük”
11 Şubat 2017 - Türkmenistan seçimleri
11 Şubat 2017 - Manchester’da Cemevi açıldı
10 Şubat 2017 - Britanya Hayır Platformu ‘REJİM’ vurgusu yapacak
Home / İngiltere ve Londra / IRA mağdurları, Kaddafi’nin malvarlığını tazminat olarak istedi

IRA mağdurları, Kaddafi’nin malvarlığını tazminat olarak istedi

— 14 Şubat 2017

Muammer Kaddafi.

İrlanda Kurtuluş Ordusu IRA’nın düzenlediği terör saldırılarından sağ kurtulanlar, devrik  Libya lideri  Muammer Kaddafi‘nin  İngiltere‘de saklı tutulan mal varlığının kendilerine tazminat olarak ödenmesi için hükümete çağrı yaptı.
Evening Standart gazetesinin haberine göre, terör kurbanları,  Kaddafi‘nin  İngiltere‘deki £9,467,630,000 Sterlini bulan nakit, mülk ve yatırım varlıklarının Hazine tarafından ortaya çıkarılmasının üzerine, taleplerini hükümete ilettiler.
Parlamento’daki partiler üstü gruptan milletvekilleri de  Kaddafi‘nin hazinesinin terör olaylarından sağ kurtulan insanların yaşamlarını iyileştirmek ve sağlık masraflarını ödemek için kullanılması kampanyasına destek veriyor.

SÖZCÜ: LİBYALILARA İADE ETMEMEK KANUNSUZ OLUR

Hazine’nin sözcüsü ise gazeteye yaptığı açıklamada,  Kaddafi‘ni mal varlığının  Birleşmiş Milletler‘in çözüm süreci kapsamında dondurulduğunu  Libya‘da istikrarlı bir hükümet kurulduktan sonra söz konusu mal varlığının Libyalılara geri döndürüleceğini söyleyerek, bundan başka bir planın kanunsuz olacağını kaydetti. (sondakika)

Haber Okunma Sayısı: 37
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 832

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close