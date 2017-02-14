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Muhteşemsin Yeni Boğaziçi: 5-2

— 14 Şubat 2017

Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ

London Sunday Challenge Cup’ta Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Yeni Boğaziçi yarı finale kaldı.

Geçtiğimiz Pazar günü Douglas Eyr Sports Centre’da FC Bickley’i konuk eden Yeni Boğaziçi 65 dakika 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı ve kupanın son dört takımı arasına girmeyi başardı.

Bir tur önce Türk Ligi Birinci Küme lideri Yalova’yı eleyen rakibi önünde maça fırtına gibi başlayan Yeni Boğaziçi, ilk 20 dakika içinde Özcan’ın attığı gollerle 2-0 üstün duruma geçti. Oyunun 25. dakikasında Dalan’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan temsilcimiz ilki penaltıdan kalesinde iki gol görünce soyunma odasına 2-2’lik skorla gitti.

Ancak son 45 dakikaya yine tempolu ve coşkulu başlayan, kazanılan penaltıyı Shane’nin gole çevirmesiyle 3-2 öne geçen Yeni Boğaziçi kalan sürede rakip atakları önlerken, gol arayışlarını da sürdürdü. Takımımız Koldrad ve Shane ile iki gol daha buldu ve sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Maçtan sonra başarılarını Yeni Boğaziçililer çılgınca kutladı. Başkan Erdoğan Baca, “Bugün benim doğum günüm. Futbolcularım bana harika bir hediye verdiler” dedi.

Yeni Boğaziçi, London Sunday Challenge Cup yarı finalinde Rum Ligi temsilcisi Olympia ile 12 Mart Pazar günü karşılaşacak.

 

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