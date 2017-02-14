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Türkiye’den 1000’den fazla kişi Japonya’ya sığınma başvurusu yaptı

— 14 Şubat 2017

Financial Times gazetesinde Japonya’nın sıkı göçmenlik uygulamalarına ilişkin bir haber dikkat çekiyor.

Habere göre Japonya 2016 yılında sığınmacı başvurusu yapanlar arasından sadece 28 kişiye bu hakkı tanıdı. Bu sayı, bir önceki yıldan sadece bir fazla.

Sığınma hakkı verilen kişilerin sayısı neredeyse sabit kalsa da, başvuru yapanların sayısının yüzde 44’lük bir artışla 10,901’e ulaştığı bildiriliyor.

Habere göre, Japonya’ya sığınmacı başvurusu yapanlar arasında 1,143 Türkiye vatandaşı da var. Endonezya’dan başvuru yapan 1,829; Nepal’den 1,451; Vietnam’dan da 1,072 vatandaş bulunuyor.

Japonya Mülteciler Derneği başkanı Eri Ishikawa, “Japonya çok sıkı, çok sıkı mülteci politikasına sahip” diyor. “Gerçekten göçmenlerin korunması yerine göç kontrolüne öncelik veriyorlar.” (bbctürkçe)

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