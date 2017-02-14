Yalova, Gaziantep’i farklı geçti

AB’deki İngiliz vatandaşlarını zor günler bekliyor’— 14 Şubat 2017
Guardian gazetesi, basına sızan bir belgeye dayanarak, Avrupa Birliği’nde yaşayan 1.2 milyon İngiliz vatandaşının Brexit nedeniyle zorda kalabileceğini yazıyor.
Geçtiğimiz hafta arası oynanan Birinci Küme’nin erteleme maçında lider Yalova, Gaziantepspor’u 5-1 mağlup etti.
Douglas Eyr Sports Centre halı sahasında oynanan karşılaşmada Yalova, ligde kalma hesapları yapan rakibi karşısında 90 dakika boyunca etkili oynadı.
Yalova’nın gollerinden ikisini Kerem atarken, Kamal, George ve penaltıdan Yemi de birer gole imza attı. Gaziantepspor ise tek sayısını Feyzullah ile kaydetti.
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