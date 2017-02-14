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Yalova, Gaziantep’i farklı geçti

— 14 Şubat 2017

 

Yalovalı Yemi-Atta

Geçtiğimiz hafta arası oynanan Birinci Küme’nin erteleme maçında lider Yalova, Gaziantepspor’u 5-1 mağlup etti.

Douglas Eyr Sports Centre halı sahasında oynanan karşılaşmada Yalova, ligde kalma hesapları yapan rakibi karşısında 90 dakika boyunca etkili oynadı.

Yalova’nın gollerinden ikisini Kerem atarken, Kamal, George ve penaltıdan Yemi de birer gole imza attı. Gaziantepspor ise tek sayısını Feyzullah ile kaydetti.

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