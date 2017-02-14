Yalova, Gaziantep’i farklı geçti

https://media.ysk.gov.tr/MV2015-YdisiSecmen.mp4 Referandumda oy kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların bu Cumaya kadar en yakın konsolosluğa giderek seçmen kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Türkiye’de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş başta olmak üzere Anayasa’da yapılan değişiklikler Nisan ayında halk oylamasına sunulacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 18 Şubat Cumartesi günü açıklayacağı yurt dışı seçmen listesinde yer almak isteyen vatandaşların ise adres…