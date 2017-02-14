Yayalar sürücüsüz araçları el işareti ile durdurabilecek

İngiltere’de araştırmacılar, yayaların, sürücüsüz araçları el işareti ile durdurabileceği elektronik bir sistem geliştirdi.

ngiliz medyasında yer alan haberde, Londra Kraliyet Sanat Kolejindeki araştırmacılar, sürücüsüz araçların seyir halinde olduğu trafikte yayaların karşıdan karşıya geçme sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen elektronik bir sistem tasarladı.

“Blink” adı verilen bu sistem sayesinde, araç üzerindeki sensörlerin, yayaların hareketlerini okuyabildiği ifade edildi.

Aracın ön camı ile arka pencelerine yerleştirilen ışık yayan diyotlar ile çalışan sistem, yayalara, aracın kendilerini algıladığını ve geçişe izin verdiğini görsel olarak belirtiyor.

Yaya, yolun karşısına geçmeden önce elini ‘dur işareti’ yapar gibi kaldırırsa, araç üzerindeki sensörler bu hareketi algılayabiliyor ve aracın daha fazla ilerlememesini sağlıyor.

“TRAFİK TIKANIKLARINA NEDEN OLABİLİR” ELEŞTİRİLERİ YAPILIYOR

Araç, durduktan sonra da yayaya güvenli bir şekilde yolun karşısına geçebileceğini gösteriyor.

Sürücüsüz araçların etrafındaki yayaları daha fazla rahatlatmak amacıyla geliştirilen sistemin eleştirilere maruz kaldığı ifade ediliyor.

Haberde, sistemin, araç kullanmayanlara fazlasıyla kontrol imkanı verdiği ve yayalar tarafından gereğinden fazla kullanılması durumunda trafik tıkanıklıklarına neden olabileceği gerekçesiyle eleştirildiği kaydedildi. (aa)