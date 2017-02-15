17 yıldır aynı cep telefonunu kullanıyor!— 15 Şubat 2017
İngiltere’de 49 yaşındaki Dave Mitchell, 17 yıldır aynı telefonu kullanıyor.
İngiltere’de 49 yaşındaki Dave Mitchell, 17 yıldır aynı telefonu kullanıyor. İngiltere’nin en eski telefonunu kullanan kişi olduğu tahmin edilen Mitchell, Nokia 3310 model telefonunu 10 günde bir şarj etme ihtiyacı duyuyor.
Emekli asker olan Mitchell, telefonunun kendisiyle birlikte çok zorluklara dayandığını anlatıyor. Akıllı telefonlara ilgi duymadığını belirten Mitchell, “Defalarca yere düşürdüm, çamaşır makinesinde yıkandı, yemeklerin içine düştü… Ama her seferinde temizledikten sonra çalışmaya devam etti” diye konuştu.
“Birkaç yıl önce oğlum renkli ekranlı bir akıllı telefon verdi” diyen Mithcell, oğluna bunun tamamen vakit kaybı olduğunu söylediğini anlattı.
Fotoğraf çekmek için fotoğraf makinesini kullandığını ve sıkıldığı zaman telefonundaki ‘Yılan’ oyununu oynadığını söylelen Mitchell, telefonunu değiştirmeyi düşünmediğini ekledi. (hürriyet)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak