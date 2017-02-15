Dizel kullanan sürücülere para yardımı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, başkentin kirli havasını temizleyebilmek için dizel araç sahibi olan düşük gelirli ailelere ve işletmelere 3bin 500 pounda kadar varan para yardımları yapılmasını öneriyor.

Sunulan öneriler doğrultusunda, yeni araç satın almakta yardımcı olmak üzere Londra’daki kamyonet sürücülerine 3 bin 500 pound, düşük gelirli ailelere ise 2 bin poundluk para yardımı yapılabilir.

Khan ayrıca araç vergilerinin yeniden düzenlenmesini ve böylelikle sürücülerin dizel araçları tercih etmekten kaçınmasını da hedefliyor. Dizel araçlar Londra’nın havasının kirlenmesinde çok önemli bir rol oynamakta ve hava kirliliği seviyesinin bu denli artması nedeniyle, Londra Belediyesi trafik olan günlerde gerekmedikçe dışarı çıkmamayı tavsiye ediyor.

Hükümetin yürüttüğü tahminlere göre, kirli hava yılda 50 bin kişinin erken ölümüne neden oluyor ve 27.5 milyar poundluk masrafa yol açıyor. Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın önermekte olduğu uygulama hayata geçirildiği takdirde, bu uygulamanın 500 milyon poundluk bir maliyeti olması bekleniyor.

Sadiq Khan’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

”Havadaki kirlilik seviyesi, bize şehirdeki en çok hava kirliliğine yol açan dizel araçlardan kurtulmaktan başka seçenek bırakmıyor . Birleşik Krallık’ta satılan araçların yarısının halen dizel olması şok edici bir durum ve ulusal vergi sistemi hala sürücüleri havayı kirleten bu araçları satın almaya teşvik ediyor. Hükümeti acilen bu politikayı gözden geçirmeye davet ediyorum.”

Belediye Başkanı Sadiq Khan, önerileri Maliye Bakanı Philip Hammond da dahil olmak üzere ilgili bakanlara ulaştırdığını belirtti. Bakanlar, evlerdeki odun sobaları da dahil olmak üzere, hava kirliliğine yol açan diğer etkenlerin de endişe verici olduğunu düşünüyor.

Başbakan Theresa May de, bu konuda kendisine yöneltilen bir soru üzerine şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Hükümet hava kirliliği konusunu oldukça ciddiye almaktadır. Bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. 2011 yılından bu yana, otobüs işletmecilerinin filolarını geliştirmesi ve çöp kamyonu ve itfaiye arabası gibi araçların yaratacağı hava kirliliğinin düşürülmesi gibi değişikliklere 2 milyar pounddan fazla yatırım yapılmıştır.

Buna rağmen, bu konu hakkında daha çok şey yapılması gerektiğinin farkındayız.” Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra’daki hava kirliliğini önlemek için düşük emisyon bölgeleri ve hava kirliliği yaratan araçlara para cezası uygulamak gibi politikalar hazırlandığını, fakat daha radikal kararlar almak için yetkisi olmadığını söyledi.

Londra Belediyesi, dizel araçlardan kurtulmak için yapılması planlanan bu uygulamanın ülke geneline yayılarak diğer şehirlere de hava kirliliğiyle mücadele etmek adına yardımcı olabileceğini belirtiyor.