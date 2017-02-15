Düzcespor kupada yarı finalde: 4-0

17 yıldır aynı cep telefonunu kullanıyor!— 15 Şubat 2017
İngiltere’de 49 yaşındaki Dave Mitchell, 17 yıldır aynı telefonu kullanıyor.
Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ
Türk Ligi Federasyon Kupası’nda Düzcespor yarı finale kaldı. İkinci Küme’deki rakibi Küçük Kaymaklı karşısında sonuca ikinci 45 dakikada giden Düzcespor, Wadham Lodge’daki mücadelede daha çok yedek oyuncularına yer verdi.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında tarafların çabası gol getirmedi. İkinci yarıya daha hızlı giren ev sahibi Düzcespor, Sinan’la ilk golünü attı. Düzcespor, İhsan’la farkı ikiye çıkardıktan sonra oyunun kontrolünü eline aldı. Kalan dakikalar içinde Tolgahan ve Kerem’le iki gol daha kaydeden Düzcespor sahadan 4-0 galip ayrıldı.
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