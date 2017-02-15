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Düzcespor kupada yarı finalde: 4-0

— 15 Şubat 2017

Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ

Türk Ligi Federasyon Kupası’nda Düzcespor yarı finale kaldı. İkinci Küme’deki rakibi Küçük Kaymaklı karşısında sonuca ikinci 45 dakikada giden Düzcespor, Wadham Lodge’daki mücadelede daha çok yedek oyuncularına yer verdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında tarafların çabası gol getirmedi. İkinci yarıya daha hızlı giren ev sahibi Düzcespor, Sinan’la ilk golünü attı. Düzcespor, İhsan’la farkı ikiye çıkardıktan sonra oyunun kontrolünü eline aldı. Kalan dakikalar içinde Tolgahan ve Kerem’le iki gol daha kaydeden Düzcespor sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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