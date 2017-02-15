Gambiya, İngiliz Milletler Topluluğu’na katılıyor

İngiltere’de Siber Güvenlik Merkezi açıldı— 15 Şubat 2017
İngiltere’nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) bugün Londra’da Kraliçe II. Elizabeth’in katıldığı bir törenle açıldı.
İngiltere, Batı Afrika ülkesi Gambiya‘nın İngiliz Milletler Topluluğu’na (Commonwealth) yeniden katılacağını bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Gambiya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter‘dan paylaştığı görüntülü mesajında, İngiltere‘den Gambiya‘ya dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirdiğini aktararak, Gambiya‘da yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte bölgeye yaptığı ziyaretin heyecan verici bir döneme denk geldiğini söyledi.
Gambiya’nın yeni hükümetinin ülkeyi ileriye taşımak istediğini belirten Johnson, “Birleşik Krallık da Gambiya‘ya, eğitim, altyapı ve turizmi canlandırma konularında yardımcı olacak. Güzel bir haberim var. Harika olan İngiltere Büyükelçiliğimiz, bir kez daha Yüksek Komiserlik olacak çünkü Gambiya, İngiliz Milletler Topluluğu’na tekrardan katılıyor.” dedi.
İngiliz Milletler Topluluğu, birçoğu Britanya İmparatorluğu‘nun eski sömürgeleri olan devletlerin oluşturduğu 52 üyeli bir koalisyon.
Gambiya, önceki devlet başkanı Yahya Jammeh döneminde 2013 yılında topluluktan çıkmıştı.
Johnson, Batı Afrika turu kapsamındaki temaslarına Gana‘da devam edecek. (aa)
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