Gaziantep, turu rahat geçti: 11-3
— 15 Şubat 2017
Pymmes Park’ta oynanan kupa mücadelesinde Gaziantepspor farklı skorla turu geçti.
Bir önceki turda da Birinci Küme lideri Yalova’yı eleyen Gaziantepspor, bu defa İkinci Küme’deki rakibi Yavruvatan’a 11-3 galip gelerek yarı finale yükseldi.
Atak futboluyla daha oyunun başında rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Gaziantepspor ilk 45 dakikayı 4-1 önde tamamladı. Gollerin altısına Feyzullah imza atarken, Onur iki, Deniz, İsmail ve Hüseyin de birer gol kaydetti.
Yavruvatan’ın sayılarını Daniel, Cengiz ve Mihail attı.
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