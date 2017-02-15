Gaziantep, turu rahat geçti: 11-3

Pymmes Park’ta oynanan kupa mücadelesinde Gaziantepspor farklı skorla turu geçti.

Bir önceki turda da Birinci Küme lideri Yalova’yı eleyen Gaziantepspor, bu defa İkinci Küme’deki rakibi Yavruvatan’a 11-3 galip gelerek yarı finale yükseldi.

Atak futboluyla daha oyunun başında rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Gaziantepspor ilk 45 dakikayı 4-1 önde tamamladı. Gollerin altısına Feyzullah imza atarken, Onur iki, Deniz, İsmail ve Hüseyin de birer gol kaydetti.

Yavruvatan’ın sayılarını Daniel, Cengiz ve Mihail attı.