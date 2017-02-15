GS FC’den bir başarı daha: 3-2

Türk Ligi İkinci Küme lideri GS FC, Federasyon Kupası’nda Birinci Küme’den bir takımı daha eleme başarısı gösterdi.

Önceki turda Dumlupınar’ı safdışı eden Sarı-Kırmızılı ekip, bu kez de Türkmenköy’ü eleyip yarı finale damgasını vurdu. Church Street Recreation Ground’da rakibini konuk eden GS FC, nefesleri kesen 90 dakikada sonuca gitmeyi bildi. İki takımın da yüksek mücadele sergilediği ve ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada konuk Türkmenköy Abdeen Abdül’le 1-0 öne geçti. Buna İzci Eren’in 30 metreden attığı harika golle cevap veren GS FC skoru 1-1 yaptı. GS FC, Orçun’un penaltı golüyle öne geçen taraf oldu. Konuk takım Ayrton’la beraberliği sağladı: 2-2.

Ev sahibi takımda sahanın yıldızı Ali Atmaca’nın düşürülmesi sonucu kazandığı ikinci penaltı atışını yine Orçun kullandı. Ama kaleci Yakup bu vuruşu önledi. Bitime az bir süre Ali Atmaca’nın geliştirdiği atak sonrası sahneye çıkan Orçun Atık, GS FC’ye yarı finali getiren golü kazandırdı: 3-2.