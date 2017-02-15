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İngiltere’de yıllık enflasyon 1,8 arttı

— 15 Şubat 2017

İngiltere‘de ocak ayında, yıllık bazda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 1,8 yükselerek 2014 yılı haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede tüketici fiyat endeksi 2017 ocak ayında yıllık bazda, bir önceki aydaki yüzde 1,6’dan 1,8 seviyesine yükseldi.

İngiltere’de ocak ayında aylık TÜFE ise yüzde 0,5 azaldı.

Ocakta üretici fiyat endeksi (ÜFE) de yıllık bazda yüzde 3,5 artış kaydederek yüzde 3,2 olan beklentinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ONS’nin açıklamasında enflasyondaki artışta yakıt fiyatlarında yaşanan yükselişin etkili olduğu belirtilirken yukarı yönlü enflasyonist baskıların giyim fiyatlarındaki düşüşle bir miktar dengelendiği hatırlatıldı. (aa)

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