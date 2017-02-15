Londra Gazete
Son haberler
15 Şubat 2017 - Yoğun bakımdaki Yunanistan
15 Şubat 2017 - Vatandaşlar Başkonsolosluğa akın ediyor
14 Şubat 2017 - Başkonsolosluktan son dakika referandum açıklaması
13 Şubat 2017 - Seçmen kaydı için son gün yarın
12 Şubat 2017 - “Kendi kazdığımız kuyuya düştük”
Home / İngiltere ve Londra / Multivitamin takviyeleri gereksiz

Multivitamin takviyeleri gereksiz

— 15 Şubat 2017

Bilim insanları multivitamin kullanımının yararlı olmadığını ve birçok insanın gereksiz kullandığını belirtti. Avustralya‘da bulunan Monash Üniversitesi’nden Profesör Ken Harvey, “Multivitaminlerin hiçbir faydası yok. İhtiyacınız olan şey iyi bir beslenme. Paranızı tuvalete atıyorsunuz çünkü idrarla atılıyor.” dedi.

İngiliz Daily Mail Gazetesi’nin haberine göre, Profesör Ken Harvey bazı eksikliklerin giderilmesinde vitaminlerin, doktor tarafından reçete edilerek kullanılabileceğini açıkladı ve şunları söyledi: “Hamilelerin kullandığı ve bebeklerin beyin gelişimini etkileyen folik asit ya da yeteri kadar gün ışığı göremeyenler için D vitamini, vejeteryan olanlar için ise demir minerali ya da B12 vitamini hap olarak kullanılabilir. İhtiyacınız olan şey iyi bir beslenme. Paranızı tuvalete atıyorsunuz çünkü idrarla atılıyor.”
İNGİLTERE’DE YETİŞKİNLERİN YÜZDE 46’SI KULLANIYOR

Multivitamin için ABD‘de her yıl yaklaşık 5.7 milyar dolar harcanıyor. 2015 yılında, multivitaminlerin yanı sıra diğer bitkisel takviyeler ile birlikte bu rakam 21 milyar dolara kadar çıktı. İngiltere‘de de yetişkinlerin yüzde 46’sı her gün multivitamin kullanıyor. (dha)

Haber Okunma Sayısı: 1
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 832

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close