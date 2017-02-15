Multivitamin takviyeleri gereksiz

Bilim insanları multivitamin kullanımının yararlı olmadığını ve birçok insanın gereksiz kullandığını belirtti. Avustralya‘da bulunan Monash Üniversitesi’nden Profesör Ken Harvey, “Multivitaminlerin hiçbir faydası yok. İhtiyacınız olan şey iyi bir beslenme. Paranızı tuvalete atıyorsunuz çünkü idrarla atılıyor.” dedi.

İngiliz Daily Mail Gazetesi’nin haberine göre, Profesör Ken Harvey bazı eksikliklerin giderilmesinde vitaminlerin, doktor tarafından reçete edilerek kullanılabileceğini açıkladı ve şunları söyledi: “Hamilelerin kullandığı ve bebeklerin beyin gelişimini etkileyen folik asit ya da yeteri kadar gün ışığı göremeyenler için D vitamini, vejeteryan olanlar için ise demir minerali ya da B12 vitamini hap olarak kullanılabilir. İhtiyacınız olan şey iyi bir beslenme. Paranızı tuvalete atıyorsunuz çünkü idrarla atılıyor.”

İNGİLTERE’DE YETİŞKİNLERİN YÜZDE 46’SI KULLANIYOR

Multivitamin için ABD‘de her yıl yaklaşık 5.7 milyar dolar harcanıyor. 2015 yılında, multivitaminlerin yanı sıra diğer bitkisel takviyeler ile birlikte bu rakam 21 milyar dolara kadar çıktı. İngiltere‘de de yetişkinlerin yüzde 46’sı her gün multivitamin kullanıyor. (dha)