Nüfusun yüzde 30’u asgari gelir düzeyinin altında

İngiltere’de nüfusun yaklaşık üçte birinin asgari gelir düzeyinin altında yaşadığı hesaplandı.

Joseph Rowntree Foundation tarafından hazırlanan rapora göre, asgari gelir düzeyinin altında gelire sahip olanların sayısı 2015’te 19 milyona yükseldi.

Sosyal politika ve kalkınma konularında çalışmalar yapan vakıf, 2008-2015 yılları arasında asgari gelir düzeyinin altında yaşayan insan sayısının 4 milyon artarak 15 milyondan 19 milyona yükseldiğini bildirdi.

Son verilere göre, daha önce nüfusun yüzde 25’i bu düzeyin altında iken bu oran yüzde 30’a çıktı.

Vakıf bu artışın nedenini hane masrafları artarken gelirlerin aynı seviyede kalmasına bağlıyor. sgari gelir düzeyi, Loughborough Üniversitesi tarafından hane halklarının geçinmek için ihtiyaç duyduklarını düşündükleri ‘makul gelir’ sorusuna verdikleri yanıtlar esas alınarak hesaplanıyor.

Bu hesaplamaya göre, 2015 yılında yalnız başına, kirada yaşayan bir kişinin geçinmek için ihtiyacı olan asgari gelir 17.100 sterlin olarak belirlendi.

İki çocuklu bir ailenin ise, eşlerin ikisinin de çalıştıkları ve sosyal konutta yaşadıkları varsayıldığında, ihtiyacı olan asgari gelir çalışan eş başına 18.900 sterlin olarak tahmin ediliyor.

Asgari gelir düzeyi altında yaşayan 19 milyonun 6 milyonunu çocuklar oluşturuyor. Bu rakam ülkedeki toplam çocuk nüfusunun yüzde 45’ine denk geliyor.

Asgari gelir düzeyinin altında yaşayan emekli sayısının ise 1.8 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4,8

Öte yandan, İngiltere’de geçen yılın son çeyreğinde işsizlerin sayısı ise 7 bin azalarak 1,6 milyona geriledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, son 11 yıldır ülkedeki işsizlik oranı yüzde 4,8 düzeyinde seyrediyor.

İstihdam oranı yüzde 74,6 ile rekor seviyeye ulaşırken son çeyrekte ücretlerde de artış kaydedildi.

Geçen yıla kıyasla ortalama ücret artışı yüzde 2,6 ile enflasyon oranının üstünde gerçekleşti.

Fakat uzmanlar ücret artışında görülen yavaşlamanın, insanları bu yılki harcamalarında daha dikkatli davranmaya iteceğini ve ücret artışının gelecek yıl yüzde 2,8’e yükseleceği öngörülen enflasyonun gerisinde kalacağını belirtiyor.

İngiltere’de çalışan yabancıların sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 233 bin artışla 3.48 milyona yükseldi. (bbctürkçe)