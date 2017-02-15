‘Trump ziyareti iptal edilsin’ kampanyasına ret

İngiltere hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye ziyaretinin iptal edilmesine yönelik başlatılan imza kampanyasına olumsuz yanıt verdi.

1,8 milyondan fazla kişi kampanyaya imza vermiş, ziyaretin “Kraliçeyi utandıracağını” savunmuştu.

Ziyaretin gerçekleşmesi için başlatılan karşı kampanya ise 309 bin destekçi bulmuştu.

İki kampanya da 20 Şubat’ta Avam Kamarası’nda ele alınacak.

Theresa May hükümeti, “ziyaret iptali kampanyasına” ilişkin verdiği yanıtta, “ABD başkanına bir resmi ziyaretin tüm gerekleri sağlanmalıdır” ifadesine ek olarak “Bu davet, ABD ve Birleşik Krallık ilişkilerinin önemini göstermektedir” denildi.

Açıklamada davetin tarihinin kesinleşmediği bilgisi de yer aldı.

EN YAKIN MÜTTEFİKİMİZ

Savunma Bakanı Michael Fallon da BBC’ye yaptığı açıklamada, “Hükümet, en yakın müttefikimiz ve ekonomik partnerimiz Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler konusunda sorumludur” dedi.

Fallon, “Bir demokrasi için başka bir ülkenin demokratik seçim sonuçlarını kabul etmek de önemlidir” dedi.

Ada’da tartışma yaratan resmi davet, Theresa May’in ABD ziyareti sırasında Trump’a iletilmişti. (bbctürkçe)