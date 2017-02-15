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Vatandaşlar Başkonsolosluğa akın ediyor

— 15 Şubat 2017

Referandumda oy kullanmak için adres kaydı yaptırmak isteyen vatandaşlar Londra Başkonsolosluğu önüne adeta akın ediyor.

Türkiye’de “Başkanlık sistemi” veya “Rejim değişikliği” olarak bilinen Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmak isteyen Birleşik Krallık’ta yaşanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dün akşam saatlerinde açıklanan son dakika kararı ile öne çekilen adres değişikliği kaydı için başkonsolosluka müracaat ediyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Londra Başkonsolosluğuna giden yüzden fazla vatandaş, soğuk havaya aldırmadan bina önünde kuyruk oluşturarak adres kaydını yaptırmaya çalışıyor.

Dün akşam saatlerinde yapılan duyurunun ardından soluğu Londra Başkonsolosluğunda alan vatandaşlar uzun soranın ardından adres kaydını yaptırıyor.

Tüm işlem gişelerinin dolu olduğu gözlemlenen Başkonsoloslukta saat 13.00’e kadar kaç vatandaşın başvuracağı ve kaç adres değişikliğinin yapılacağı merak konusu.

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