60 yeni gezegen keşfedildi!

Astronomlardan oluşan uluslararası bir ekip, Güneş sistemimize yakın yıldızların yörüngelerinde 60 yeni gezegen keşfetti, bu gezegenlere kayalık bir “süper Dünya” da dahil.

Uzmanlar ayrıca 54 gezegene dair kanıt buldu, ancak bu gezegenlerin varlığı henüz doğrulanamadı.

Bu gezegenlerden biri olan Gliese 411b bilim insanlarının dikkatini çekiyor. İngiltere‘nin Hertfordshire Üniversitesi, “Sıcak, kayalık yüzeye sahip süper Dünya” olarak tarif ettiği gezegenin, Güneş sistemimize en yakın üçüncü gezegen olduğunu açıkladı. Gliese 411b gezegeni (diğer bir ismi Lalande 21185), Gliese 441 (GJ 411) yıldızının yörüngesinde bulunuyor.

Takma adı “süper Dünya” olsa bile, Dr. Mikko Tuomi’nin yaptığı açıklamaya göre Gliese 411b’nin yüzeyi yaşamı desteklemek için çok sıcak. Gezegen, dünyamızdan yaklaşık 8 ışık yılı uzakta bulunuyor, bu da yaklaşık 9 trilyon kilometre eşit.

Karşılaştırmak gerekirse, yakın zamanda keşfedilen Dünya benzeri gezegen Proxima b, kırmızı cüce Proxima Centauri’nin yörüngesinde bulunuyor ve Dünya’dan 4 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Evrenin büyüklüğünü göz önünde bulundurursak, uzak gezegenlerin keşfi her zaman devam edecektir, ancak bu gezegenleri ziyaret etmek ne zaman mümkün olacak bilmiyoruz. (chip.com.tr)