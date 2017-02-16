Churchill “Dünya Dışı Yaşam”la ilgili makale yazmış

İngiltere‘nin eski başbakanlarından Winston Churchill‘in, “dünya dışında yaşam” olasılıklarını ele aldığı bir makale kaleme aldığı ortaya çıktı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC‘nin haberine göre, Churchill‘in İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen önce kaleme aldığı ancak yayımlamadığı “bilimsel makale”, ABD‘deki bir müzede bulundu.

Missouri eyaletindeki Ulusal Winston Churchill Müzesi’nin koleksiyonuna 1980’de katıldığı belirlenen ancak bugüne kadar kimsenin dikkatini çekmeyen makale, “Evrende yalnız mıyız?” başlığını taşıyor.

İngiliz siyasetçinin bir gazetede neşretmek niyetiyle kaleme aldığı ancak yayımlamadığı, son olarak 1950’de bazı güncellemeler yaptığı makalede, dünyanın evrende yaşama elverişli tek gezegen olmayabileceği öne sürülüyor.

AY’A GİDİLEBİLİNİR

“Bir gün hatta belki o kadar da uzak olmayan bir gün, Ay’a, hatta Venüs ve Mars’a seyahat etmek mümkün olabilir.” ifadesini kullanan Churchill‘e göre, Güneş Sistemi’nde yaşamın kök salmasına uygun gezegenlerin Venüs ve Dünya olarak belirtildiği dikkati çekiyor.

Makalenin yazıldığı dönemde Avrupa‘da görülmeye başlanan savaş emarelerine atıf yaptığı değerlendirilen Churchill, kaleme aldığı metinde şu görüşlere yer verdi:

“Medeniyetimizin Dünya’da elde ettiği başarıdan o kadar da etkilenmiş değilim. O nedenle bu koca evrende canlı, düşünen yaratıkların bulunduğu tek noktada olduğumuzu veya zaman ile mekanın geniş sahasındaki en yüksek manevi ve maddi gelişmeyi temsil ettiğimizi kabul etmeye hazır değilim.”

Winston Churchill‘in 1920’li ve 1930’lu yıllarda çok sayıda popüler bilim yazısı kaleme aldığı biliniyor. Yeni keşfedilen 11 sayfalık makalenin de 1939’da kaleme alındığı tahmin ediliyor.

Paniğe yol açan oyundan etkilenmiş olabileceği görüşü

Churchill’in makalesine konu olarak Dünya dışındaki yaşamı seçmesinin ardında ise ABD‘li aktör ve yönetmen Orson Welles‘in 1938’de bir radyo yayınında “Dünyalar Savaşı” adlı piyesi sergilemesinin getirdiği sesin bulunabileceği belirtiliyor.

İngiliz bilim kurgu yazarı H. G. Well’in aynı adlı eserinin radyo uyarlamasının yayınının Marslıların Dünya’yı istilasını anlatan gerçek bir haber bülteni sanılması üzerine dinleyiciler arasında yaygın bir panik yaşandığı hatırlatılıyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanlığına getirilen Churchill, 1940-1945 ve 1951-1955 yıllarında iki dönem bu görevi yürüttü.

İngiltere tarihinde bilim danışmanı istihdam eden ilk başbakan olan Churchill‘in başta radar teknolojisi olmak üzere pek çok teknolojik gelişmeye destek verdiği biliniyor.

Churchill’in bilim ve teknolojiye yoğun ilgisinin kısmen de olsa İkinci Dünya Savaşı’nda ülkesinin verdiği ölüm kalım mücadelesinden kaynaklandığına dikkat çekiliyor.

Winston Churchill, 1953’te Nobel Edebiyat Ödülü’ne de layık görülmüştü. (aa)