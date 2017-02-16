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Dumlupınar’a tek gol yetti: 1-0

— 16 Şubat 2017

Ali Açık, Mehmet Nasifoğulları, Hüseyin Karabulut ve Alp Ermiya

Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ

Birinci Küme’de play-off hesapları yapan iki takımın mücadelesinde sevinen Dumlupınar oldu.

Wadham Lodge sahasının oldukça ağır zemininde oynanan karşılaşmada iki takımın futbolcularının mücadelesi üst düzeydeydi. Dumlupınar’ın, rakibine oranla biraz daha üstün gözüktüğü karşılaşmada Esenler de zaman zaman oyunu rakip kaleye yıktı.

Karşılaşmanın bitimine iki dakika kala Dumlupınar frikik atışı kazandı. Atışı kullanan Hüseyin İsa mükemmel bir vuruşla topu ağlara yolladı ve Dumlupınar sahadan 1-0 galip ayrılarak play-off yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

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