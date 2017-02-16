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Geleceğin liderleri arasında genç bir Türk

— 16 Şubat 2017

ISLINGTON Belediyesi tarafından düzenlenen “Genç Belediye Başkanı ve ekibi” girişiminde bölgedeki gençler ve paylaşımları üzerine denetlemeler yapacak Gençler Parlamentosuna Serkan Maraşlı adlı bir Türk genci de seçildi.

Islington’un yeni genç belediye başkanı Diana Gomez olurken, Tega Agbede vekil belediye başkanı olarak görevine başladı. Ödül törenleri, bölge toplantıları ve Islington Gençler Belediyesi’ni temsil edecek ikili aynı zamanda Londra’da hem genç hem de gerçek belediyelerle çalışmalar içerisinde olacak. Gençler Parlementosu’nda Islington’u temsil edecek Serkan Maraşlı, seçiminin sonrasında yaptığı açıklamada yeni görevinden mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. “İngiltere Gençler Belediyesi ve Gençler Parlamentosu’nda Islington’u temsil edecek olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Kasımda gerçekleşecek parlamento toplantısı için de oldukça heyecanlıyım.” Konu ile ilgili konuşan Cllr Joe Caluori, gençlerin önünü açma ve genç sesleri daha iyi dinleme açısından Gençler Parlamentosunun ülke demokrasisi ve politik yapısında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Gençler Parlamentosu hakkında daha fazla bilgi için izzy-info.com adresini ziyaret edebilir, Twitter’da ise şu adresten takip edebilirsiniz: @IslingtonYC

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