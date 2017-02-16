Göztepe Futbol Akademisi çalışıyor

Kısa bir süre önce Leyton bölgesindeki Drapper Field sahalarında çalışmalara başlayan Göztepe London Football Academy’de antrenmanlar sürüyor.

Şimdilik haftanın iki günü yapılan antrenmanlar Mart ayından itibaren üçe çıkartılacak. 7-14 yaş grubuna dahil çocukların katıldığı çalışmalar hakkında bilgi veren Akademi’nin sorumlularından Hüseyin Yuney, gelen istekler üzerine 5-6 yaş grubunun da açılacağını belirtti.

Okulda antrenör olarak Hüseyin Yuney, Bora Ersel ve Ali Ege Çatal görev yapıyor.

Göztepe FC London Futbol Akademi için bilgi almak ve kayıt yaptırmak için başvurulacak telefon numaraları ve adresler şöyle:

Bora Orsel: 07786 263 227-Hüseyin Yuney: 07711 142 490, Facebook: goztepefclondon academy, Email: goztepefclondon@gmail.com, Internet: www.goztepe.com