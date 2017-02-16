Gümrük Birliğinden çıkmak kaos yaratacak

İNGİLİZ Parlamentosunda devam eden Brexit tartışmaları gölgesinde devam eden ülke ekonomisinin nereye gideceğini UKAY Catering Firma Yöneticisi Işık Vedat ile konuştuk. Deneyimli işadamı, Brexit’in İngiltere ve Türkiye’ye nasıl etki edeceğini anlattı.

Brexit referandumu öncesi katıldığı bir TV programında da AB’de kalınması gerektiği savunduğunu dile getiren Vedat, “Ayrılırsak bu evli bir çiftin boşanmasına benzer; çok dağınıklık, çok parçalanma olur. Bunun sonunda iki taraf da kaybeder, kazanan ise avukatlar olur. Hiçbir politikacının bahsetmediği ve ihtimal dışı bıraktığı; belki de bilip ama bahsetmedikleri bir nokta var. Birleşik Krallık’ı tehlikeye sokacak bu nokta İngiltere’nin AB’den çıkmasının ardından Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’in yeniden AB’ye müracaat haklarının doğup doğmayacağı. Eğer bu olursa Birleşik Krallık AB’den çıkarken kendini de parçalamış olacak.” İskoçya yönetiminin gündeminden düşmeyen Birleşik Krallık’tan ayrılma referandumunu örnek gösteren başarılı iş adamı “İsviçre’ye ancak vizeyle girebileceğiz.” Dedi.

EKONOMİYİ ETKİLEMESİ KAÇINALAMAZ

“Tabii olarak Brexit ekonomiyi etkileyecektir. Avrupa’nın büyük bölümüne yayılmış ve Britanya’da da ticari faaliyetler yürüten firmalar var. Mesela bidon aldığımız firma çok büyük ve ham maddeyi Avrupa’dan alıyorlar. Bizim en çok kullandığımız ürünlerden salça, şeker, nişasta Avrupa’da üretilip buraya ithal ediliyor. Kabataslak yaptığım hesapla firmamız iki ay içinde 8 bin pound kaybettiği ortaya çıktı. Bu kaybın sebebi, ham madde alışımızda avro üzerinden yaptığımız ödeme nedeniyle kur farkı.”

KUR YÜKSEKKEN İNDİRİM YAPMAYAN FİRMALAR KUR DÜŞÜKKEN ZAM YAPTI

Brexit kararından sonra avro karşısında değer kaybeden poundun bazı ham madde üreticileri tarafından fırsata çevrilmeye çalışıldığını vurgulayan Vedat, “Kur yüksekken indirim yapmayan firmalar kur düşükken zam yaptı. İtiraz ederek, yapılmak istenen zammı az bir süre de olsa geciktirdik. Ham maddecilerin Eylül’de yapmak istedikleri zamlar, Ocak ayında fiyatlara yansıdı.” dedi.

Almanya ve Fransa’daki seçimlerin sonuçlarının Birleşik Krallık’ı ve poundu etkileyeceğini savunan deneyimli işadamı, buna İspanya’yı etkisi altına alan ve tarım ürünlerinin donmasına neden olan soğuk havanın İngiltere sebze pazarında açtığı kaosla örnek verdi.

GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN ÇIKARSAK SALÇA TÜRKİYE’DEN GELECEK

“Irak savaşına kadar salçayı Türkiye’den alıyordum. Irak sınırı açıldıktan sonra ülkedeki salça fiyatları artınca salça alımını durdurmak zorunda kaldık. Günümüzde salça fiyatları Avrupa’daki tedarikçilerimizle hemen hemen aynı seviyeye geldi. Biz tabii ki de Türkiye ile çalışmak isteriz çünkü Türkiye’nin salçası daha kaliteli. Brexit olunca salçalarımızı Türkiye’den almaya çalışacağız.”

BREXIT TÜRKİYE’NİN FAYDASINA

Birleşik Krallık’ın Brexit kararının Türkiye’nin faydasına olacağını dile getiren Işık Vedat, “Başbakan Theresa May bunun farkında olduğu için göreve geldikten sonraki ikinci resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Çünkü Türkiye hem Asya hem de Afrika’nın kontrolü demektir. Coğrafi konumumuzu çok iyi kullanamıyoruz ama günden güne daha iyi bir hal alıyoruz.

ASIL KAOS GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN ÇIKINCA BAŞLAYACAK

Tanınmış işadamı Vedat, Avrupa Birliği’nden çıkma kararı üye ülkeler arasındaki gümrük birliğinden çıkılması halinde gerçek kaosun yaşanacağını ifade ederek, krizin üretim endüstrilerini farklılıklarına göre etkileyeceğini, kendi piyasalarını ise 6 ay kadar sarsacağını dile getirdi. Vedat, Referandum sonrası ham madde üreticilerinin yaptığı zamların 6 ay sonra kendi fiyatlarına yansıdığını söyledi.