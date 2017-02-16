“Hayırdır, bu ne acele?”

YSK’nın ‘Yurtdışı Seçim Takvimi’nde değişikliğe giderek, gerekli adres beyanı için ‘son günü’ 17 Şubat’tan iki gün erkene çekmesi İngiltere’de yaşayan Türkiyelilerden büyük tepki aldı. Adres kaydı için T.C. Londra Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların sorduğu tek soru, “Hayırdır ne bu acele?” oldu.

Türkiye’de 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilecek ‘Anayasa Değişikliği Halk Oylaması’nda, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının da oy kullanabilmesi için gerekli olan adres beyanının, ‘son gün’ olarak açıklanan 17 Şubat’tan 15 Şubat saat 13.00’e çekilmesi İngiltere’de yaşayan Türkiyelilerden büyük tepki aldı.

AYNI GÜN İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) duyurularını medya ile paylaşan T.C. Londra Başkonsolosluğu’ndan, 14 Şubat-saat 11.29’da gelen ilk basın duyurusunda, “Vatandaşlarımızın www.ysk.gov.tr adresinden yurtdışı seçmen listesinde kayıtlı olup-olmadıklarını kontrol etmeleri, kayıtlarının bulunmaması halinde seçmen kütüğünde yer alabilmek için 17 Şubat 2017’ye kadar mutlaka adres beyanlarını yaptırmaları gerekiyor.” ibaresi yer alırken, aynı gün saat 16.17’de gelen ikinci duyuruda, söz konusu sürenin 15 Şubat 2017- saat 13.00’e kadar olduğu açıklandı.

İNGİLTERE’YE (LONDRA GAZETE.COM) DUYURDU

Londra Gazetenin internet sayfası ile Facebook üzerinden paylaştığı bu iki duyuru, dakikalar içinde binlerce görüntülenme, yüzlerce paylaşım aldı ve İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplum üyelerinin bilgilenmesinde müthiş derecede etkili oldu.

Dolayısıyla, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen yüzlerce kişi, 15 Şubat günü sabahın erken saatlerinden itibaren T.C. Londra Başkonsolosluğu binası önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Fakat programını 17 Şubat’a göre ayarlayan, işinden, okulundan o gün için izin alan çok sayıda Türk vatandaşının adres kaydı yaptıramadığı da biliniyor.

VATANDAŞLAR ÇOK TEPKİLİYDİ

Adres beyanı için kuyrukta bekleyen vatandaşlar, YSK’nın son dakika değişikliğine oldukça tepkiliydi. Londra Gazeteye görüşlerini açıklayan ve mevcut durumu, “Büyük haksızlık” olarak nitelendiren vatandaşların sorduğu tek soru, “Hayırdır ne bu acele?” oldu.

Kuyrukta bekleyenler içinde, yüksek yol ücretini düşünmeden, sırf ülkesinin geleceğinde söz sahibi olmak için Londra dışından gelenlerin fazlalığı dikkat çekti. Bunlar arasında öğrenciler, yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler de vardı.

SİSTEM SAAT 13.00’TE KAPANDI

Başkonsolosluk yetkilileri sistemin, gelenlerin sayısına bakmadan saat 13.00’te kapandığını açıkladı. Dolayısıyla kuyrukta bekleyenlerden kaçının adres beyanı yaptırdığı hakkında kesin bir bilgi yok. Fakat genel kanı; ilk açıklandığı gibi ‘son gün’ 17 Şubat olsaydı, adres kaydı yaptıranların sayısının kat be kat fazla olacağı yönünde… Neticede, İngiltere’de ağırlıkla ‘Hayır’ oyu kullanacak çevrelerin büyük tepkisini çeken söz konusu gün değişikliğinin yankıları, referandum gününe kadar, hatta sonuca göre daha sonrasında da epeyce sürecek gibi görünüyor.

İTİRAZ SÜRESİ VE OY KULLANMA TARİHLERİ

Öte yandan; 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 08.00 itibariyle yurtdışı seçmen kütüğünde yer almayan vatandaşlar için, bu tarihten itibaren 26 Şubat 2017 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00’ye kadar sürecek olan bir itiraz dönemi başlayacak. İtiraz dönemi başvurularının nasıl yapılabileceğine dair ayrıca duyuruda bulunulacak.

Yine, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamasına göre; yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Mart 2017 Pazartesi günü başlayacak. Oy verme işlemi yurtdışı temsilciliklerinde 9 Nisan, gümrük kapılarında ise 16 Nisan Pazar günü sona erecek.

Diğer yandan; halen resmi bir açıklama olmamasına karşın, daha önceki seçimlerde işleyen takvimden yola çıkarak, Britanya’da 6-7-8-9 Nisan tarihlerinde oy kullanılacağı öngörülüyor.