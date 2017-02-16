Hızır Cemi gönülleri bir araya getirdi

ALEVİ vatandaşlar, üç gün süren Hızır orucunun ardından Hızır Ceminde bir araya geldi.

Hızır orucunun son gününde İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde Ali Dereli Dede yönetiminde düzenlenen Hızır Cemine yüzlerce kişi katıldı. Kadını ile erkeği ile, yaşlısı ile genci ile katılımın yoğun olduğu cem öncesi Ali Dereli bir konuşma yaparak hem nasihatte bulundu hem de Hızır ve Hızır Orucunun ne olduğunu anlattı.

“İnanç aynen bir dil gibidir, eğer inancımızı evimizde, okulumuzda, çevremizde, kurumlarımızda yaşamazsak aynen dilimiz gibi 3’üncü 4’üncü nesil dinimizi de unutacaktır ve bunun nereye gideceğini kimse bilemez. 1980’lerde biz bu inancımızı kesintiye uğrattık, yüzlerce çocuğumuzu IŞİD’e katılmış bulduk.” o günlerde sosyalist komünist hareketleri ve bu hareketlerin liderlerini çok yakından tanıdıklarını dile getiren Ali Dereli Dede, “Kerbela’yı, Pir Sultan’ı, Dersim’i maalesef öğrenemedik.” dedi. Cem öncesi konuşmasına devam eden Dereli Dede, Alevilik inancında önemli bir yere sahip olan Hızır’ı ve Hızır Orucunu da anlattı. “Hızır’ı batini anlamda boz atlı, sakallı, yaşlı biri olarak biliriz. Onu inancımızda öyle bir yere koymuşuz ki; hep iyilik meleği olarak yad ederiz.” diyen Dereli Dede, Hızır’ın her zaman iyilik ve yardım için hazır ve nazır olduğuna inanıldığını, Hızır’ın aslında kadın veya erkek, genç veya yaşlı herkesin olabileceğini ifade etti.

Hızır ceminde başta Türkiye olmak üzere dünyada yaşanan acıların ve şiddetin son bulması için dualar edildi, beyitler okundu, Hızır Cem’i hakkında bilgi verildi, semah dönüldü. Yapılan Cem’in ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.