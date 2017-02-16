Kıbrıslı Türklere adaya girişte vize şoku

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nden uyarı.

“KIBRIS’A vize alarak girmek istemiyorsanız, KKTC vatandaşlığınızı hemen edinin.” Henüz KKTC vatandaşı olmayan Kıbrıslı Türkler, adada varılacak kalıcı barış ve Brexit’in ardından Kıbrıs’a girebilmek için vizeye ihtiyaç duyacak. Adada kalıcı barışın sağlanması için Türk ve Rum yönetimleri arasında görüşmeler devam ederken, İngiliz Hükümeti de Avrupa Birliği’nden çıkmak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. KKTC’nin AB’ye girecek, Britanya’nın ise çıkacak olması Kıbrıslı Türk vatandaşları olumsuz etkileyecek. Bu hassas konuya dikkat çekmek isteyen İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi yazılı bir açıklama yaptı. Konsey Başkanı Leyla Kemal imzalı açıklama şöyle:

“Kıbrıs’ta çözüme yönelik çalışmaların yoğunlaştığı bu dönemde, Konsey olarak bir konuya dikkatinizi çekmek ve bir çağırıda bulunmak ihtiyacı hissettik. Önce çağırımızı yapalım, daha sonra da gerekçelerini açıklayalım. Yurtdışında yaşayan tüm Kıbrıslı Türk asıllı kardeşlerimizi, KKTC vatandaşlığına müracaat etmeye çağırıyoruz. Alınan bilgilere göre, Kıbrıs görüşmelerinde uzlaşıya varılan konulardan bir tanesinde Kıbrıslı Türklere ayrılan vatandaşlık sayısı 220 bin ile kısıtlanmıştır ve daha sonra bu rakam ancak Rum nüfusu ile dörtte bir oranı korunarak artırılabilecektir. Bu rakam, şu anda yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısını sadece 22 bin civarında olarak kabul etmektedir. Sadece İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk asıllı vatandaşlarımızın sayısının 300 bin olduğu düşünülürse bu rakamın yetersizliği ortaya çıkar. KKTC anayasasına göre vatandaş olma hakkı olan Kıbrıslı anne ve babadan doğan kişilerin, bu anlaşma sonunda bu haklarının ortadan kalkacağı görülüyor. Verilen vatandaşlıkların geri alınması yasal olmayacağı itibarı ile bir an önce bu vatandaşlıkların alınması, Kıbrıslı Türk asıllı kardeşlerimizin yararına olacaktır. Niye KKTC vatandaşı olma gereksinimi var, diye bir soru gelebilir akla? Bildiğiniz üzere İngiltere’deki referandum sonuçlarına göre İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılacaktır. Bu süreç sonuçlandıktan sonra bir AB üyesi olan ve bu statünün devam edeceği çözüme ulaşmış Kıbrıs’a, AB vatandaşı olmayanlar için Şengen Vizesi gereksinimi olacaktır. Yani İngiltere’de yaşayan ve AB vatandaşlığını kaybetmiş yüzbinlerce kardeşimiz Kıbrıs’a ancak vize ile girebilecektir. Bu kardeşlerimizin Kıbrıs’a yerleşim hakları da, anlaşma metnine ek yapılmadığı takdirde yabancı statüsünde olacaktır. Bunun getireceği olumsuzluklar sıralamakla bitmez. Ancak, miras almada, mülk alım satımda, ithalat ve ihracatta vs. sorunlar yaşanacağı tahmin edilmektedir. Tüm bunlar göz önünde tutulduğunda, gençlerimiz dahil herkesin bir an önce KKTC vatandaşlığına müracaat etmeleri kendi yararlarına olacaktır. Vatandaşlık ve kimlik alma müracaatlarınızı şu an KKTC’de direkt olarak yapabilirsiniz. Sayın Dış işleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Kasım ayında yapılan görüşmede bu servisin 2017 de İngiltere’deki KKTC Temsilciliğinden de verilebileceğini ve bu yöndeki hazırlıkların başladığı belirtilmişti. Dış ülkelerde yaşayan ve KKTC kimliği olmayan kardeşlerimize, hızlı bir şekilde ilerleyen görüşme sürecinde sonuç beklemeden ivedilikle KKTC Kimlik Kartı ve vatandaşlık müracaatlarını yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Müracaat için gerekli evraklar:

1) Pasaport

2) Doğum Belgesi

3) Fotoğraf

4) Var ise anne ve babaya ait kimlik kartları, yoksa büyük anne veya babaya ait kimlik kartları veya doğum belgeleri

5) Evlenme belgesi.

Doğum kütüğü yapılmadı ise Londra KKTC Temsilciliğinde yapılabilir.”