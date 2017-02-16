King’s Cross’ta bıçaklanma

Londra’nın merkezi ve en işlek bölgelerinden olan King’s Cross’daki McDonald’s restoranın önünde meydana gelen olayda bir kişi bıçak yaraları ile hastaneye kaldırıldı.

Çarşamba günü gece 01.15’te York Way ile Pentoville Road arasındaki kavşakta yaşanan olay için yapılan ihbar sonucu gelen polis ve sağlık ekibi 28 yaşındaki bir erkeği bıçakla yaralanmış halde buldu. İlk tedavisi yapıldıktan sonra Kuzey Londra’daki bir hastaneye kaldırılan yaralının durumunun hayati tehlike taşımadığı belirtildi.

Genelde 24 saat hizmet veren McDonald’s restoran kapatılırken, olay yeri polis kordonuyla çevrildi. Bu arada restoranın önünde çok miktarda kan da görüldü. Polis, saldırganın açık ten renkli siyah, afro saç kesimli, keskin bıyıklı, biri olduğunu, üstünde siyah renkli bir giysi, açık renkli denim pantolon, beyaz spor ayakkabıları bulunduğunu, kalın çerçeveli gözlük kullandığını açıkladı.

Polis, olay anında bölgede bulunan bazı kişilerin saldırı anına şahit olduklarına inanarak yardımlarını istedi. Islington CID’nin 0208 345 0296, polisin 101, Crimestoppers’in 0800 555 111 ve @MetCC twetter adreslerinden bilgi verilebileceği vurgulandı.