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Lider Yalova’yı tutan yok: 4-1

— 16 Şubat 2017

Pymmes Park’a son anda alınan Excellence Türk Ligi Birinci Küme’nin önemli maçında lider Yalova, Trabzonspor’a 4-1 galip geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Trabzonspor oldu ve Adem Ali’nin vuruşuyla skoru 1-0 yaptı. Devrenin sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Yalova, Tashan’ın kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarıda oyun sertleşirken, sık sık da durdu. Yalova yine Tashan’la 2-1 öne geçti. Bu golden sonra Trabzonspor’da Mustafa Denizer ve Mitchem çift sarı kartların ardından saha dışı kaldı. Rakibinin 9 kişi ile kalmasından yararlanan Yalova, Kamal ve Yemi ile iki gol daha atarak skoru 4-1 yaptı.

KAYA, HAKEMLERDEN ŞİKAYETÇİ

Trabzonspor Menajeri Emrah Kaya, büyük hakem hatalarının kurbanı olduklarını söyledi. Hakemin Yalovalı futbolcuların kasıtlı hareketlerine sessiz kaldığını, kendi futbolcularına ise devamlı sarı kart gösterdiğinden yakınan Emrah Kaya, bunun yanısıra rakibin attığı ikinci golün de ofsayt olduğunu iddia etti. Sahanın çok kötü zemininin olması, Yalovalı futbolcuların aşırı sert futbolundan şikayet eden Kaya, Gomez’in de aldığı darbeler nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacağını belirtti. Emrah Kaya, herşeye rağmen lig sonuna kadar ikinciliği koruyarak, play-off maçlarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

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