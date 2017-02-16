New Eltham’da ‘Çınar’ varken başka süpermarket aramanıza gerek yok

Kamil ve Barış Çavuş kardeşler yönetiminde Güney Londra’nın New Eltham bölgesinde faaliyet gösteren Çınar Village Market, İngilizler de dahil olmak üzere geniş bir kesime başarıyla hizmet veriyor.

‘Çağdaş hizmet, uygun fiyat ve kalitede güvencenin adresi’ sloganıyla çalışan Çınar Village Market, New Eltham’da yoğun olarak yaşayan Kıbrıslı Türklerin de her zaman uğrak mekanı olmayı başarıyor.

Gıda sektöründeki başarılı ve titiz çalışmasının yanı sıra değişik ürünlerde yaptığı ciddi fiyat indirimleriyle de her zaman gündemde kalan Çınar; gerek Türkiye, gerekse farklı pek çok ülkenin geleneksel lezzetlerini müşterilerinin beğenisine sunmanın gururunu yaşıyor.

Çok yakında devreye alınacak unlu mamuller reyonuyla, özlenen lezzetleri görücüye çıkarmaya hazırlanan Çınar, helal kesim et ürünlerinin satışa sunulduğu reyonuyla da oldukça iddialı…

HAFTA SONLARI MEYVE-SEBZEDE İNDİRİM

Ücretsiz müşteri otoparkı sayesinde sorunsuz alışveriş sunan Çınar Village Market, Cumartesi ve Pazar günleri meyve-sebze reyonunda yaptığı yüzde 25 indirimle de halkın büyük ilgisini çekiyor.

A’dan Z’ye bütün gıda ürünleri ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin bulunduğu Çınar Village Market’in, hijyen, kalite ve uygun fiyattan hiçbir zaman taviz vermeden yoluna emin adımlarla devam ettiğini anlatan Kamil ve Barış Çavuş kardeşler, “Biz varken, New Eltham’da başka süpermarket aramaya gerek yok. Bizler müşterilerimizin gıda ihtiyacının tamamını en güvenilir ve kaliteli şekilde karşılıyoruz” dediler.

“ETNİK GIDA ÜRÜNLERİMİZ RAĞBET GÖRÜYOR”

Çınar Village Market’i yaklaşık bir yıl önce devraldıklarını söyleyen Kamil Çavuş, “Gıda sektöründe uzun yıllara dayalı tecrübemizi şimdi de New Eltham’a taşıdık. Kısa süredir burada bulunmamıza karşın bölge halkının gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Dolayısıyla hem müşterilerimize teşekkür etmek, hem de daha geniş bir kitleye ulaşabilmek adına birçok üründe indirime gittik. Bölgede potansiyelin kendi adımıza günden güne artmasını memnuniyetle karşılıyor ve doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Bölgede, İngilizler de dahil olmak üzere, Türkiye, Kıbrıs, Polonya, Bulgaristan ile çok farklı ülkelerden kozmopolit bir yapı var. Bizler etnik gıda ürünlerimizle herkese hitap ediyoruz. Bu yüzden her zaman tercih ediliyoruz” dedi.

400-402 Footscray Road, London SE9 3TU adresinde bulunan Çınar Village Market’e 020 3302 5812 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.