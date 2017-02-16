Rum lider kapıyı vurup gitti…

Kıbrıs müzakerelerinde son dakika gelişmesi… KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşme sırasında Rum lider Anastasiadis’in “Söyleyecek bir şeyim yok” diyerek kapıyı vurduğunu, toplantı salonunu terk ettiğini söyledi. Akıncı, Rum lidere tepki gösterdi

Kıbrıs Rum parlamentosunun Yunanistan’la birleşme anlamına gelen 1950’deki ENOSİS ilanını okullarda kutlama kararı, müzakere masasında Türk ve Rum liderlerin kavgasına neden oldu.

Rum lider Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile dünkü görüşmesinde, “Siz de 20 Temmuz’u kutluyorsunuz” diyerek ENOSİS kararını savundu ve kapıyı çarparak masadan ayrıldı. ENOSİS krizi, Rum parlamentosunun geçen hafta Rum Kilisesi önderliğinde 1950 yılında yapılan imza kampanyasının Rum okullarında kutlanması kararının ardından başladı. Kararı sert bir dille eleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis’le dün ilk kez biraraya geldi. Lefkoşa’da BM denetimindeki ara bölgede BM temsilcisi Espen Barth Eide’nin de katılımıyla yapılan görüşme krizle sonuçlandı.

“TÜRKLER DE 1974’Ü KUTLUYOR”

Akıncı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Anastasiadis’ten meclis kararına açıkça karşı çıkması ve iptal edilmesi için adım atmasını talep ettiğini belirtti ve yaşanan kavgayı şöyle anlattı:“Ben ENOSİS kararının vahametini anlattım, ancak Anastasiadis bana 5 sayfalık bir savunma okudu. Savunmasında bizim 20 Temmuz’umuzdan, (1974 Kıbrıs Barış Harekatı) 15 Kasım’a kadar (KKTC’nin kuruluş yıldönümü) bir çok kutlamamızı örnek gösterip, isteseydi kendisinin de bir çok kez müzakereleri iptal edebileceğini söyledi. Hatta Türkiye’den gelen suyu bile örnek gösterdi.

BM temsilcisi Eide, ENOSİS kararının doğurduğu algının bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini söylerken Anastasiadis büyük bir öfke içinde ‘Söyleyecek bir şeyim yok’ diyerek kalktı ve kapıyı sert bir şekilde vurup çıktı.” Rum liderin müzakere sürecinde zaman zaman fevri davranışları olduğuna dikkat çeken Akıncı, “Ama bu bardağı taşıran bir davranıştı. Buna müsamaha göstermek, mümkün değildi. O noktada yapacak başka bir şey kalmadı. Toplantının saygı çerçevesinde devam etmesi gereken atmosferi bittiği için biz de ayrıldık” diye konuştu. Akıncı, müzakere sürecinin kapanmadığını ve çözüm için çalışmaya devam edeceğini belirterek, adım adım takip edeceği gelişmelere göre hareket edeceğini kaydetti. (hürriyet)