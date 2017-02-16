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Türk musikisi Londralı’ları büyüledi

— 16 Şubat 2017

 

Londra‘da düzlenen Şifaname Türk Sanat Musikisi dinletisi büyük ilgi gördü. Dinleti, Türk ve İngiliz sanatseverler tarafından alkış aldı.

Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Londra‘nın Piccadilly semtindeki St James’s Kilisesi’nde düzenlenen “Şifanağme” isimli Türk Sanat Musikisi dinletisi Londra‘da büyük ilgi gördü.
Ahmet Hakkı Turabi yönetimindeki konserde, ney’de Erhan Özden, tanbur’da Hikmet Toker, ritm’de Cemal Karabaşoğlu ve rebab’da Mehmet Unal yer aldı. Burçlara göre hazıralanan repertuar Londralı müzikseverlerin büyük beğenisini topladı.

Yaklaşık 2 saat süren dinletiye katılan müzikseverler dinleti sonunda, sanatçıları alkış yağmuruna tuttu. (dha)

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