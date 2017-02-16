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Ünlü işadamına sürpriz doğum günü

— 16 Şubat 2017

LONDRA’NIN tanınmış Kıbrıslı Türk işadamı Hasan Gazioğluna sürpriz doğum günü pastası kesildi.

Yıllardır İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Türkiyelilerin taşıma ve nakliye sorununu çözen Euromed Martime Limited şirketinin yöneticisi Hasan Gazioğlu yeni yaşına girdi. Gazetemizi ziyaret eden işadamı Gazioğlu’na doğum gününde yaş pastası sürprizi yapıldı. Kendisi için alınan pastanın mumlarını üfleyen Gazioğlu, yeni yaşının sevincini Londra Gazete ekibi ve arkadaşları ile paylaştı.

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