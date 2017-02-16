Ünlü işadamına sürpriz doğum günü

Churchill “Dünya Dışı Yaşam”la ilgili makale yazmış— 16 Şubat 2017
İngiltere’nin eski başbakanlarından Winston Churchill’in, “dünya dışında yaşam” olasılıklarını ele aldığı bir makale kaleme aldığı ortaya çıktı.
LONDRA’NIN tanınmış Kıbrıslı Türk işadamı Hasan Gazioğluna sürpriz doğum günü pastası kesildi.
Yıllardır İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Türkiyelilerin taşıma ve nakliye sorununu çözen Euromed Martime Limited şirketinin yöneticisi Hasan Gazioğlu yeni yaşına girdi. Gazetemizi ziyaret eden işadamı Gazioğlu’na doğum gününde yaş pastası sürprizi yapıldı. Kendisi için alınan pastanın mumlarını üfleyen Gazioğlu, yeni yaşının sevincini Londra Gazete ekibi ve arkadaşları ile paylaştı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak