YSK’dan Londra Gazete’ye özel açıklama

BİRLEŞİK Krallık’taki vatandaşları günlerdir rahatsız eden yurtdışı seçmen kaydı tartışmalarına Yüksek Seçim Kurulu son noktayı koydu.

Londra Gazete olarak YSK’nın yurtdışı seçmen bölümü ile gerçekleştirmiş olduğumuz görüşme ile seçmen kaydının 26 Şubata kadar yapılabileceği ortaya çıktı.

Birleşik Krallık’ta yaşanan vatandaşların Türkiye’de Nisan ayının 16’sında gerçekleştirilecek Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanabilmesi için seçmen kütüğünde yer almaları gerekiyor.

Vatandaşların Seçmen kütüğünde yer alabilmesi içinse ikamet adreslerini Londra veya Edinburgh Başkonsolosluklarına yaptırmaları gerek.

14 Şubat Salı öğle saatlerinde Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğundan yapılan resmi açıklama ile seçmen kütüğünde yer almak isteyen vatandaşların kayıtlarını ‘en geç’ 17 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar yapmaları gerektiği duyuruldu.

Aynı gün akşam saatlerinde ise daha önce 17 Şubat Cuma günü olarak duyurulan tarih 15 Şubat Çarşamba saat 13.00’e çekildi.

Yapılan bu son dakika açıklamaların ardından binlerce kişi sosyal medya platformları üzerinden bilgilendirilerek semen kaydı yaptırmaya yönlendirildi.

Dün sabahın erken saatlerinden itibaren Londra Başkonsolosluğuna adeta akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaşlısı genci, işçisi öğrencisi, çocuklusu engellisi yüzlerce vatandaş oyunun rengi “Evet” de olsa, “Hayır” da olsa yapılan uygulamaya “Hayırdır ne bu acele?” ifadesi ile tepki gösterdi.

Günlerdir ulaşmaya çalıştığımız YSK yurtdışı seçmen bölümünden bir yetkili ile yapmış olduğumuz görüşme ile seçmen kaydı tartışmalarına son koyuldu.

“HATA BAŞKONSOLOSLUĞUN”

Londra Gazete’ye açıklama yapan yetkili, Başkonsolosluk tarafından basına ve kamuoyuna yapılan açıklamanın YSK – Dışişleri Bakanlığı – Başkonsolosluklar arasındaki iç yazışma olduğunu ifade etti.

“Seçmen kütüğünde yer almak için 15 Şubat saat 13.00’e kadar adres kaydı yapılması zorunludur ifadesi yanlış anlaşılmış ve yanlış duyurulmuştur. YSK seçmen kütüğünü oluşturabilmek için yurtdışında yaşayan vatandaş adres kaydını kütük ilanından 2 gün önce dış temsilciliklerden talep eder. Var olan adres kayıtları ile oluşturulan seçmen kütüğü ‘askı dönemi’ adlı itiraz, düzeltme ve yeni kayıt kabul sürecine girer. Bu süreç ise Nisan ayında yapılacak referandum için 18 Şubat Cumartesi başlayıp 26 Şubat Pazar günü sona erecektir.”

KAYDINIZI HEMEN YAPTIRIN

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre son başvuru tarihi 26 Şubat Pazar ama Konsoloslukların hafta sonu açık olup olmayacağı henüz açıklanmış değil.

Londra Başkonsolosluğundan bir yetkili ise hafta sonları hizmet verip vermeyeceklerinin belli olmadığını söyledi.

Yetkili ayrıca YSK ile görüşmelerin devam ettiğini, ek hizmet günleri, sandıkların nereye kurulacağı, oy kullanma tarihleri ve saatlerinin kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

POSTA İLE ADRES KAYDI KABUL EDİLMİYOR

Başkonsolosluk yetkilisi, adres kaydı için vatandaşların posta yolu ile müracaatların artık kabul edilmeyeceğini kişilerin muhakkak ‘şahsi başvuru’ yapması gerektiğini vurguladı.

Buna göre adres kaydı yaparak seçmen kütüğünde yer almak isteyen vatandaşların başkonsolosluktan yapılacak ‘yeni’ son başvuru tarihine kadar Londra veya Edinburgh temsilciliklerine giderek adres kaydı yaptırmaları gerekiyor.

YURTDIŞI SEÇMENİNE SANDIK ÖZGÜRLÜĞÜ

YSK’nın geçen haftalarda aldığı karar ile yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlar kendilerine en yakın seçim noktasına giderek oy kullanabilecek.

Buna göre herhangi bir sebepten dolayı kayıtlı olduğu temsilcilikte oy kullanamayan vatandaşlar kendisine en yakın yurtdışı seçim noktasına giderek oy kullanabilecek.

Yani Londra’da kayıtlı bir vatandaş Edinburgh’da veya yurtdışında kurulu herhangi bir seçim noktasına giderek oy kullanabilir.

SINIR KAPILARINDA OY KULLANMA KOLAYLIĞI

YSK’nın yaptığı bir diğer düzenlemeyle ise yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar seçim günü (16 Nisan) Türkiye içinde olsalar bile en yakın sınır kapısına giderek giriş veya çıkış yapma zorunluluğu olmaksızın oy kullanabilecekler.