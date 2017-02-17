20 milyon insan açlıktan ölmek üzere— 17 Şubat 2017
İ gazetesi Birleşmiş Milletler’in Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Somali’deki kıtlıklar nedeniyle 20 milyondan fazla insanın ölme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısına yer veriyor.
İ gazetesi Birleşmiş Milletler’in Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Somali’deki kıtlıklar nedeniyle 20 milyondan fazla insanın altı ay için açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısına yer veriyor.
Dünya Gıda Programı’nın baş ekonomisti Arif Hüseyin “21. yüzyılda insanların bu kadar büyüklükte bir kıtlıkla karşı karşıya kalmasını anlamlandırmak zor” diyor. (bbctürkçe)
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