Arda’yı kolundan sildirdi

Financial Times Brexit’i Türkiye örneğiyle anlattı— 17 Şubat 2017
Financial Times gazetesinde bugün İngiltere’nin Brexit’ten sonra Avrupa Birliği ile ticaretinde yaşayacağı zorluklar, Türkiye örneği ile anlatılıyor.
Arda Turan’la yaşadığı aşkla gündeme gelen Aslıhan Doğan, koluna yaptırdığı futbolcunun doğum tarihi dövmesini sildirdi. Doğan, “Yaptırırken iyi düşünün, sildirince acı çekiyorsunuz” dedi.
1.5 yıl birlikte olduğu Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan’la üç ay önce ayrılan Aslıhan Doğan, Instagram sayfasındaki canlı yayında birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Hayranlarının sorularını yanıtlayan Doğan’a en çok Turan’la ilgili soru geldi. Koluna yaptırdığı futbolcunun doğum tarihi olan ‘30.01.87’ dövmesini sildirdiğini söyleyen Doğan, “Dövme yaptırırken iyi düşünün. Hemen karar vermeyin. Sildirince acı çekiyorsunuz” dedi.
Özel hayatıyla ilgili konuşmayacağını belirten Doğan, takipçilerinin “Dizilerde oyna” isteklerine, “Proje teklifi geliyor ama oynamam. Ekranda olmayı düşünmüyorum. Belki, lifestyle programı sunabilirim” dedi. 31 yaşında olduğunu söyleyen Doğan, “Anne olmak istiyorum. Ama önce evlenmem gerek” şeklinde konuştu. Her yaşın ayrı bir güzelliği olduğunu sözlerine ekleyen Doğan, “35 yaşımı merak ediyorum. Kadınların en olgun yaşı olduğu söyleniyor” açıklamasını yaptı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak