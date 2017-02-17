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Arda’yı kolundan sildirdi

— 17 Şubat 2017

Arda Turan’la yaşadığı aşkla gündeme gelen Aslıhan Doğan, koluna yaptırdığı futbolcunun doğum tarihi dövmesini sildirdi. Doğan, “Yaptırırken iyi düşünün, sildirince acı çekiyorsunuz” dedi.

1.5 yıl birlikte olduğu Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan’la üç ay önce ayrılan Aslıhan Doğan, Instagram sayfasındaki canlı yayında birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Hayranlarının sorularını yanıtlayan Doğan’a en çok Turan’la ilgili soru geldi. Koluna yaptırdığı futbolcunun doğum tarihi olan ‘30.01.87’ dövmesini sildirdiğini söyleyen Doğan, “Dövme yaptırırken iyi düşünün. Hemen karar vermeyin. Sildirince acı çekiyorsunuz” dedi.

Özel hayatıyla ilgili konuşmayacağını belirten Doğan, takipçilerinin “Dizilerde oyna” isteklerine, “Proje teklifi geliyor ama oynamam. Ekranda olmayı düşünmüyorum. Belki, lifestyle programı sunabilirim” dedi. 31 yaşında olduğunu söyleyen Doğan, “Anne olmak istiyorum. Ama önce evlenmem gerek” şeklinde konuştu. Her yaşın ayrı bir güzelliği olduğunu sözlerine ekleyen Doğan, “35 yaşımı merak ediyorum. Kadınların en olgun yaşı olduğu söyleniyor” açıklamasını yaptı.

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