Brimsdown Doğan 3-1 galip

20 milyon insan açlıktan ölmek üzere— 17 Şubat 2017
İ gazetesi Birleşmiş Milletler’in Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Somali’deki kıtlıklar nedeniyle 20 milyondan fazla insanın ölme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısına yer veriyor.
Spartan South Midland League Divison One’da Brimsdown Doğan, Codicote’ye 3-1 galip geldi ve kümede kalma mücadelesinde umutlandı.
Rakip sahadaki karşılaşmada zorlu bir mücadele veren Brimsdown Doğan yakaladığı fırsatları iyi kullanarak sahadan üç puanla ayrılmasını bildi.
Puanını 28 maçta 16’ya yükselten Brimsdown Doğan, 20’inci sırada kalmasına rağmen, bir üstteki rakibiyle olan puan farkını beşe indirdi.
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