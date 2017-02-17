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Brimsdown Doğan 3-1 galip

— 17 Şubat 2017

Spartan South Midland League Divison One’da Brimsdown Doğan, Codicote’ye 3-1 galip geldi ve kümede kalma mücadelesinde umutlandı.

Rakip sahadaki karşılaşmada zorlu bir mücadele veren Brimsdown Doğan yakaladığı fırsatları iyi kullanarak sahadan üç puanla ayrılmasını bildi.

Puanını 28 maçta 16’ya yükselten Brimsdown Doğan, 20’inci sırada kalmasına rağmen, bir üstteki rakibiyle olan puan farkını beşe indirdi.

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