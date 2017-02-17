CHP UK’den sandık müşahidi çağrısı

NİSAN ayının ilk haftası yapılması planlanan referandum önce CHP İngiltere’den vatandaşlara sandık başında görev almaları için kayıt yaptırmaları çağrısı yapıldı.

Geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de sadıkların 4 gün boyunca açık olması bekleniyor. CHP UK yönetimi dört gün boyunca sabahtan akşama kadar sürmesi beklenen oylama sürecinde sandık müşahidi olmaları için vatandaşlara çağrıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, “Partimiz her seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de her sandığa her gün en az bir üyemizi Sandık Kurulu Üyesi olarak görevlendirecek ve bu üyemiz o gün o sandıktaki seçim işlemlerini partimiz adında gözlemleyecektir. Birliğimizin Sandık Kurulu Üyelerine ihtiyacı vardır. Şayet partimiz adına Sandık Kurulu Üyesi olarak görev almak istiyorsanız lütfen hangi günler için görev almak istediğinizi, iletişim detaylarınızı (email ve telefon) ve TC kimlik numaranızı en kısa süre içerisinde bize bildirmenizi rica ederiz” ifadelerine yer verildi. Sandık görevlisi olarak kayıt yaptırmak isteyenlerin iletisim@chpingiltere.org.uk adresine email göndermesi veya 0770 276 2906 numarası ile iletişime geçmesi gerekiyor.