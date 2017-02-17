Crawley’de üç puan sevinci: 3-2
— 17 Şubat 2017
Üç gole de imza atan Jimmy Smith.
Son derece çekişmeli geçen karşılaşmada ev sahibi takımın 18’inci dakikada attığı gole 23 ve 32’te olmak üzere iki kez karşılık veren Crawley Town devreyi 2-1 önde bitirdi. Konuk takımı dakika 51’de durumu 3-1 yaptı. Colchester ise 90+3’te farkı bire indirdi.
Crawley Town 30 maçta 39 puana ulaştı ve 15’inci sıraya çıkarak Sky Bet League Two’da play-off için yeniden umutlandı.
Karşılaşmayı 2 bin 675 biletli seyirci izledi. Crawley Town, 18 Şubat Cumartesi günü (yarın) kendi sahasında saat 15.00’te başlayacak karşılaşmada Morecambe’yi ağırlayacak.
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