Crawley’de üç puan sevinci: 3-2

Son derece çekişmeli geçen karşılaşmada ev sahibi takımın 18’inci dakikada attığı gole 23 ve 32’te olmak üzere iki kez karşılık veren Crawley Town devreyi 2-1 önde bitirdi. Konuk takımı dakika 51’de durumu 3-1 yaptı. Colchester ise 90+3’te farkı bire indirdi.

Crawley Town 30 maçta 39 puana ulaştı ve 15’inci sıraya çıkarak Sky Bet League Two’da play-off için yeniden umutlandı.

Karşılaşmayı 2 bin 675 biletli seyirci izledi. Crawley Town, 18 Şubat Cumartesi günü (yarın) kendi sahasında saat 15.00’te başlayacak karşılaşmada Morecambe’yi ağırlayacak.