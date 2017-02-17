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Dünya basını Kıbrıs’taki krizi böyle duyurdu

— 17 Şubat 2017

 

Kıbrıs müzakerelerinde yaşanan kriz dünya basınında böyle yankı buldu… 

Deutsche Welle

Alman yayın kuruluşu “Kıbrıs müzakerelerinde ‘Enosis’ krizi “başlığıyla verdiği haberde; Kıbrıs’ta Türk ve Rum liderler arasında yeniden birleşme konusunda yapılan görüşmeler kesildiğini,Anastasiadis’in 1950 referandumunu anma törenleriyle ilgili gerginlik sonrası toplantıyı terk ettiğini açıkladı.

BBC Türkçe

İngiliz yayın kuruluşu BBC, liderler arasında yaşanan krizi “Kıbrıs’ta toplantı dağıldı, liderler birbirini suçladı” başlığını kullanırken,”Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in bugünkü görüşmeyi terk ettiğini söyledi. AFP haber ajansı ise Anastasiadis’in Akıncı’yı toplantıyı terk etmekle suçladığını aktardı.” ifadeleri kullanıldı.

CNN

ABD’nin yayın kuruluşu CNN, son dakika olarak verdiği haberde ‘Kıbrıs’ta müzakere krizi’ başlığını kullandı.

Haberde,” KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün bir kez daha görüştü. Görüşme sırasında Rum lider Anastasidis ‘söyleyecek bir şey yok’ diyerek toplantıyı terk ettiği belirtildi.”ifadelerine de yer verildi.

SPUTNİK

Rus haber ajansı Sputnik,”Kıbrıs müzakerelerinde ‘Enosis krizi’ sürüyor: ‘Anastasiadis kapıyı sert bir şekilde vurup çıktı’ “başlığıyla duyurduğu haberde “Rum tarafının ‘Enosis referandumunun (Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması) Rum okullarında kutlanması’ yönünde aldığı kararının ardından Kıbrıs müzakerelerindeki gerginlik sürüyor. Bugün yapılan liderler toplantısının ardından açıklama yapan Kuzey Kıbrıs lideri Musta Akıncı, “Rum lider Anastasiadis kapıyı sertçe vurup çıktı” dedi.” ifadeleri kullanıldı. (HaberKıbrıs)

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