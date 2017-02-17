Europol’den Brexit sonrasına ilişkin terör uyarısı

Avrupa Birliği (AB) polis teşkilatı Europol’ün Direktörü Rob Wainwright, İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden ayrılmasının (Brexit) ardından hükümetin, Europol ile istihbarat birliğini sağlayamaması durumunda ülkenin terör tehdidine açık olacağı uyarısında bulundu.

Wainwright, İngiliz Sky News kanalına yaptığı açıklamada, Avrupa‘daki güvenlik tehdidinin son yıllarda oldukça arttığını ve bu nedenle ülkelerin güvenlik güçlerinin ortak çalışmasının günümüzde hiç olmadığı kadar mühim olduğunu vurguladı.

Brexit’in ardından İngiliz hükümetinin Europol’ün istihbarat paylaşımına erişim sağlamaması halinde “İngiltere’nin terörizm ve organize suçlara daha savunmasız kalacağı” iddiasında bulunan Wainwright, “Terörizm ve organize suçlar tehditinin nasıl daha küresel hale geldiğini ve kendimizi güvende tutmak için daha geniş çaplı bir uluslararası emniyet işbirliğine kesinlikte ihtiyaç duyulduğu gördüm. Europol gibi mekanizmalar, İngiltere ve diğer ülkelerdeki emniyet yetkililerinin sorumluluklarını yerine getirmesi hususunda önemli bir yöntem sağlayabilir. İngiliz hükümeti, ileride AB ile gerçekleşecek görüşmelerde bu konuda güçlü bir ilişkinin temin edilmesi için gayret göstermeli.” diye konuştu.

İngiltere’nin AB‘den ayrılmasıyla Europol üyeliğinin de otomatikman sona ereceğine dikkati çeken Wainwright, buna rağmen İngiltere-Europol işbirliğinin mümkün olabileceğini söyledi. Wainwright, bu meselenin sadece İngiltere‘yi değil, tüm Avrupa‘nın güvenliğini ilgilendirdiğine dikkat çekti.

Wainwright, Brüksel ile yapılacak Brexit görüşmelerine katılmayacak olsa da bakanlar ve gerekli yetkililere Avrupa Tutuklama Emri gibi devam eden uygulamaların önemi konusunda tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor.

İngiliz polisi, Suriye‘deki krizin başlangıcından bu yana 800’den fazla İngiliz vatandaşının bu ülkeye ve Irak‘a gittiğini, bu kişilerin yarısının da Birleşik Krallık‘a geri döndüğünü tahmin ediyor. Yetkililer, ülkeye dönenlerin aşırılaştığından ve ülkede terör saldırıları düzenlemesinden endişe duyuyor.

İngiltere, 2014 yazında Suriye ve Irak‘ta yaşanan gelişmeler doğrultusunda uluslararası terör tehdidi seviyesinin bir basamak artırarak “çok ciddi”ye yükseltmişti. (aa)