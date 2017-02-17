Londra Gazete
Son haberler
16 Şubat 2017 - Hızır Cemi gönülleri bir araya getirdi
16 Şubat 2017 - Geleceğin liderleri arasında genç bir Türk
16 Şubat 2017 - YSK’dan Londra Gazete’ye özel açıklama
16 Şubat 2017 - Day-Mer’de Brexit tartışması
16 Şubat 2017 - Gümrük Birliğinden çıkmak kaos yaratacak
Home / İngiltere ve Londra / Google’a başvuru yapan kıza CEO’dan ektup

Google’a başvuru yapan kıza CEO’dan ektup

— 17 Şubat 2017

İngiltere’de yaşayan Chloe’nin ‘Sevgili Google Patronu’ başlığıyla yazdığı mektuba Google CEO’sundan cevap geldi: Başvurunu değerlendireceğim.

7 yaşındaki Chloe Bridgewater, Google‘a el yazması bir mektup göndererek bilgisayar yeteneklerini anlattı ve Google‘da çalışmak istediğini dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan mektuba Google CEO’su Sundar Pichai’den yanıt gecikmedi.

GOOGLE’IN ÇALIŞMA ORTAMINDAN ETKİLENMİŞ

İngiltere‘de yaşayan 7 yaşındaki Chloe, Google‘ın iş dünyasındaki heybetinin yanı sıra, renkli çalışma ortamından oldukça etkilenmiş. Çalışanları için anaokulunu aratmayan oyun odaları ve ofiste kullanılan renkli objeler sunan Google, küçük kızda sempati uyandırmış.

MEKTUP ”SEVGİLİ GOOGLE PATRONU” DİYE BAŞLIYOR

Genç kızın hislerini döktüğü mektup “Sevgili Google Patronu” diye başlıyor. Chloe, bilgisyarları ne kadar sevdiğini anlatıyor. Bu mektup, kızın babası tarafından finans dergileri aracılığıyla Google CEO’su Sundar Pichai’ye aktarılınca yanıt gecikmedi. Pichai, mektupta şu ifadeleri kullandı: “Bilgisayar ve robotlara ilgi duymana sevindim ve umarım teknolojiye dair öğrenmeye devam edersin. Sıkı çalışmaya devam edersen hayallerini ve aklındaki her şeyi gerçekleştirebilirsin, Google‘da çalışmaktan Olimpiyat yüzücüsü olmaya kadar. Okulu bitirdiğinde iş başvurunu değerlendireceğim.”

ARABA KAZASI GEÇİRDİ VE ÖZGÜVENİNİ KAYBETTİ

Chloe’nin babası bu mektubu sosyal medya platformu Linkedin’de paylaştı. Baba, kızının birkaç yıl önce araba kazası geçirdiği ve özgüvenini kaybettiğini belirtti. Ancak aldığı bu mektubun üstünde büyük etki yarattığını anlattı. Artık okula gitmek için eskisinden daha heyecan duyduğunu ve bir gün Google‘da çalışabileceğine inandığını söyledi. Google CEO’suna da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Haber Okunma Sayısı: 32
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

16 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 833

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close