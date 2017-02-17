Google’a başvuru yapan kıza CEO’dan ektup

İngiltere’de yaşayan Chloe’nin ‘Sevgili Google Patronu’ başlığıyla yazdığı mektuba Google CEO’sundan cevap geldi: Başvurunu değerlendireceğim.

7 yaşındaki Chloe Bridgewater, Google‘a el yazması bir mektup göndererek bilgisayar yeteneklerini anlattı ve Google‘da çalışmak istediğini dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan mektuba Google CEO’su Sundar Pichai’den yanıt gecikmedi.

GOOGLE’IN ÇALIŞMA ORTAMINDAN ETKİLENMİŞ

İngiltere‘de yaşayan 7 yaşındaki Chloe, Google‘ın iş dünyasındaki heybetinin yanı sıra, renkli çalışma ortamından oldukça etkilenmiş. Çalışanları için anaokulunu aratmayan oyun odaları ve ofiste kullanılan renkli objeler sunan Google, küçük kızda sempati uyandırmış.

MEKTUP ”SEVGİLİ GOOGLE PATRONU” DİYE BAŞLIYOR

Genç kızın hislerini döktüğü mektup “Sevgili Google Patronu” diye başlıyor. Chloe, bilgisyarları ne kadar sevdiğini anlatıyor. Bu mektup, kızın babası tarafından finans dergileri aracılığıyla Google CEO’su Sundar Pichai’ye aktarılınca yanıt gecikmedi. Pichai, mektupta şu ifadeleri kullandı: “Bilgisayar ve robotlara ilgi duymana sevindim ve umarım teknolojiye dair öğrenmeye devam edersin. Sıkı çalışmaya devam edersen hayallerini ve aklındaki her şeyi gerçekleştirebilirsin, Google‘da çalışmaktan Olimpiyat yüzücüsü olmaya kadar. Okulu bitirdiğinde iş başvurunu değerlendireceğim.”

ARABA KAZASI GEÇİRDİ VE ÖZGÜVENİNİ KAYBETTİ

Chloe’nin babası bu mektubu sosyal medya platformu Linkedin’de paylaştı. Baba, kızının birkaç yıl önce araba kazası geçirdiği ve özgüvenini kaybettiğini belirtti. Ancak aldığı bu mektubun üstünde büyük etki yarattığını anlattı. Artık okula gitmek için eskisinden daha heyecan duyduğunu ve bir gün Google‘da çalışabileceğine inandığını söyledi. Google CEO’suna da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.